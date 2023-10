Acapulco dopo l’uragano Otis, civili saccheggiano i negozi e quartieri distrutti: “Mancano cibo e acqua” I civili rimasti ad Acapulco dopo l’uragano Otis stanno saccheggiando attività commerciali e negozi di lusso a causa della devastazione causata dalla tempesta. Mentre acqua e cibo scarseggiano, gli aiuti fanno fatica ad arrivare in Messico.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo che l'uragano Otis ha colpito e devastato la città messicana di Acapulco, circa 17.000 soldati e poliziotti sono stati schierati nella città per prevenire i saccheggi nelle attività commerciali ancora in piedi. I video diffusi online mostrano alcuni civili assaltare negozi e abitazioni vuote per portare via cibo ed acqua. Altri, invece, hanno preso di mira attività commerciali di lusso che prima dell'uragano vendevano cellulari, articoli elettronici e vestiti.

Stando a quanto reso noto finora, i morti causati dall'uragano sono stati circa 39, mentre migliaia di persone sono rimaste senza elettricità e acqua potabile. Nella giornata di mercoledì, Otis ha raggiunto la costa del Pacifico e i venti hanno raggiunto i 266 km/h. In poco tempo, da tempesta tropicale Otis è diventato un vero e proprio uragano di categoria cinque. Il tutto è avvenuto in sole 12 ore.

Acapulco è una delle zone più colpite dalla forza dell'uragano in Messico, con l'80% degli alberghi danneggiati e strade allagate. Distrutte anche molte scuole, abitazioni private e infrastrutture per i cittadini. I video caricati sui social, mostrano i continui saccheggi che da mercoledì hanno colpito la città per far fronte allo scarseggiare di cibo ed acqua.

La strada principale che collega la città di Acapulco al resto del Paese è stata riaperta dopo giorni, consentendo così la consegna di beni essenziali alla città che però non bastano a far fronte alla gravissima crisi innescata dall'uragano e dalla mancanza di aiuti tempestivi. Una delle periferie più povere e malfamate del mondo, quella di Renacimiento (a circa 20 minuti da Acapulco), ha lamentato una gravissima mancanza di aiuti umanitari da parte del governo. "Non abbiamo nulla, neppure speranza – hanno riferito i residenti all'agenzia di stampa Reuters mostrando le strade allagate da giorni -. Non abbiamo ricevuto aiuti, cibo, materassi o brandine, niente".

I funzionari del governo hanno fatto sapere che Otis è stato l'uragano più potente che abbia mai colpito la costa pacifica del Messico, lasciando una scia di devastazione stimata in miliardi di dollari di danni.