È Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi il successore dell'autoproclamato califfo al Baghdadi alla guida dell'Isis. Lo ha annunciato oggi lo stesso Stato islamico attraverso i soliti siti del network jihadista. L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio audio con la voce del nuovo portavoce del gruppo, Abu Hamza al-Quraishi che ha anche confermato la morte dello storico leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi e del precedente portavoce dello Stato islamico Abu al-Hassan al-Muhajir, uccisi nei raid statunitense in Siria. Si tratta di nomi di battaglia e per questo per ora si sa poco dei due volti nuovi dello stato Islamico. Il messaggio audio di circa sette minuti, pubblicato poi anche attraverso gli altri canali della propaganda ufficiale dell'Isis come l'agenzia di stampa Amaq, arriva cinque giorni dopo che al Baghdadi si è fatto esplodere nel suo nascondiglio in Siria e dopo le numerose voci e ipotesi sui presunti successori alla guida del Califfato.

Durante il messaggio, il portavoce dell'Isis ha invitato i seguaci a giurare fedeltà al nuovo califfo ma anche a rispondere alla chiamata alle armi fatta da Baghdadi nel suo ultimo messaggio, pubblicato il mese scorso, in cui incitava i jihadisti a liberare i combattenti dell'Isis catturati dai campi e dalle carceri in Siria e reclutare più seguaci per la loro causa. Abu Hamza al-Quraishi ha anche avvertito e minacciato gli Stati Uniti consigliando di "non gioire" e celebrare le morti e giurando che l'Isis continuerà la sua battaglia sia dentro che fuori dal Medio Oriente.

L'annuncio della successione alla guida dell'Isis era un fatto atteso soprattutto in un momento in cui lo Stato islamico appare in grossa difficoltà sia in Siria che in Iraq. Secondo gli analisti infatti i joihadisti e i combattenti del gruppo islamico avevano bisogno di sapere al più presto di avere un leader dopo i trionfanti annunci statunitensi. Non a caso l'annuncio è arrivato nel giorno in cui la Casa Binaca ha diffuso le prime immagini del raid che ha portato alla morte di Baghdadi.