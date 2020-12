in foto: il piccolo Tony

Abbandonato in un cimitero di Hinckley, in Ohio. Un bambino di circa 3 anni tutto solo, abbandonato intorno a mezzogiorno nella giornata del 24 dicembre. Una donna avrebbe avvertito la polizia segnalando un bambino lasciato a piedi da un'auto blu che avrebbe lasciato indietro sia il piccolo di appena 3 anni che un cane.

Secondo quanto riporta il comunicato stampa della polizia di Hinckley, la donna si trovava in visita al cimitero quando ha visto la vettura blu bloccare il vialetto del cimitero. La cosa avrebbe attirato la sua attenzione, portandola a dirigersi verso l'autovettura per chiedere al conducente di spostarla. Poco lontana dal mezzo, però, questo è ripartito a gran velocità, lasciando indietro un bambino e un cane con grande sorpresa della donna che ha poi chiamato la polizia. Il piccolo ha detto di chiamarsi Tony e dei suoi genitori ha rivelato soltanto i nomi: Katy e David.

Il bambino ha occhi azzurri e capelli castani ed è in buona salute. Secondo quanto ha dichiarato la polizia di Hinckley, al momento è stato preso in custodia cautelare e sono stati contattati i servizi per l'infanzia della contea di Medina. Le autorità hanno chiesto il massimo aiuto per ottenere ulteriori informazioni sull'identità di Tony, su quella dei genitori o di altri parenti. Chiunque abbia ulteriori informazioni deve contattare l'ufficio dello sceriffo della contea di Medina per fare in modo che la brutta avventura di questo bambino possa culminare in un lieto fine. I genitori, per il momento, dovranno comunque rispondere di abbandono di minore e resta per il piccolo Tony il trauma legato alla corsa disperata dietro la macchina dei genitori che lo hanno lasciato a terra insieme al suo cagnolino. Il luogo dell'abbandono, poi, è molto poco frequentato il giorno della vigilia di Natale e il pronto intervento della donna che ha allertato la polizia è stato un vero e proprio miracolo per Tony