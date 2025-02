video suggerito

A Santorini è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo i terremoti: cosa succede ora Sette scosse successive di magnitudo superiore a 4.0 gradi sono state registrate a Santorini nella prima mattinata di giovedì 6 febbraio dall'Istituto geodinamico di Atene. Questo dopo che nella serata di mercoledì si era verificata una scossa di magnitudo 5.2. Per far fronte alla situazione il governo greco ha dichiarato lo stato di emergenza.

A cura di Eleonora Panseri

L'isola di Santorini.

Una nuova serie di scosse di terremoto ha interessato l'isola di Santorini a partire dalle prime ore di oggi, giovedì 6 febbraio. Sette scosse successive di magnitudo superiore a 4.0 gradi sono state registrate nella prima mattinata dall'Istituto geodinamico di Atene. Questo dopo che nella serata di ieri, mercoledì 6 febbraio, si era verificata una scossa di magnitudo 5.2.

Per far fronte alla situazione il governo greco ha dichiarato lo stato di emergenza. L'annuncio del ministero della Protezione Civile locale consentirà alle autorità di accedere più rapidamente alle risorse statali. Il portavoce del governo Pavlos Marinakis ha confermato che diversi servizi di emergenza sono già stati mobilitati per sostenere l'isola.

“I Vigili del fuoco, la Polizia, la Guardia costiera, le Forze armate e i Servizi medici di emergenza hanno mandato i rinforzi a Santorini e sulle isole circostanti con personale aggiuntivo e attrezzature specializzate”, ha detto Marinakis ai giornalisti.

Nonostante abbia causato danni minimi e nessun ferito, lo sciame sismico ha provocato l'esodo di migliaia di residenti e lavoratori stagionali, che sono stati evacuati verso la terraferma. Oltre 11mila persone hanno lasciato Santorini dal fine settimana scorso via mare e in aereo, con voli e traghetti aggiunti ai normali collegamenti.

Il capo dell'autorità greca per la pianificazione e la protezione dai terremoti, Efthymios Lekkas, mercoledì ha avvertito che c'erano cinque aree a rischio di possibili frane. Le scuole in più di una dozzina di isole delle Cicladi sono state chiuse per precauzione fino a domani, venerdì 7 febbraio, spingendo molte famiglie con bambini ad andare via dall'isola fino a quando la paura del terremoto non sarà diminuita.

A sinistra, l'isola di Santorini; a destra, le persone in fuga dall'isola.

Secondo gli esperti, l'attività sismica non è legata all'attività vulcanica nel Mar Egeo. Finora gli esperti non sono stati in grado di fornire una stima definitiva su quando l'attività finirà.

"L'intensità sta diminuendo ma non si è ancora stabilizzata", ha dichiarato il direttore dell'istituto di ricerca Athanassios Ganas al canale televisivo statale ERT. Oggi l'istituto ha dichiarato che dal 26 gennaio sono state registrate oltre 6mila scosse nell'area vicina alle isole di Santorini, Amorgos, Anafi e Ios.

Santorini è una meta turistica molto importante per la Grecia. Solo nel 2023 ha attirato circa 3,4 milioni di visitatori. Le agenzie di viaggio europee spiegano che il numero di visitatori stranieri a Santorini in questo periodo dell'anno è minimo, mentre si attendono più prenotazioni in primavera.