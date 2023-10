“A morte ebrei e Israele”: episodi di antisemitismo quadruplicati a Londra dopo attacco di Hamas Nel Regno Unito, secondo l’ente di beneficenza che aiuta gli ebrei nel Paese, il Community Security Trust, sono aumentati di oltre il 300% gli episodi di antisemitismo nella settimana dal 7 al 12 ottobre, dopo l’attacco lanciato da Hamas contro Israele: “Siamo molto preoccupati”.

La tensione tra ebrei e palestinesi aumenta sempre di più anche nel resto del mondo e non solo in Medio Oriente. Occhi aperti soprattutto nel Regno Unito, dove gli episodi di antisemitismo sono quadruplicati nell'ultima settimana, facendo segnare un +324% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

È quanto ha reso noto il Community Security Trust (CST), un ente di beneficenza che aiuta gli ebrei nel Paese, secondo cui, stando a quanto riporta la BBC, dal 7 ottobre, giorno in cui Hamas ha attaccato Israele, sei degli 89 "incidenti" registrati sono aggressioni, tre a danni di proprietà ebraiche e 66 legati a comportamenti offensivi, 22 dei quali avvenuti online.

Due gli episodi di cui ha parlato l'ente in particolare, come esempi del clima di terrore che si sta diffondendo: una donna ebrea che si recava in una sinagoga a Londra domenica mattina è stata chiamata "sporca ebrea" da uno sconosciuto, che ha aggiunto: "Non c'è da stupirsi che veniate tutte violentate". Sempre a Londra, un'auto ha rallentato davanti a una sinagoga prima che gli occupanti del veicolo gridassero "Uccidete gli ebrei" e "Morte a Israele" mentre sventolavano una bandiera palestinese.

Il CST ha affermato: "Non commettete errori: si tratta di incidenti razzisti e crimini d'odio in cui persone, proprietà e istituzioni ebraiche subiscono anche minacce di morte e abusi". Il ministro della Sicurezza, Tom Tugendhat, si è detto "molto preoccupato" per le notizie dell'aumento dell'antisemitismo. "Ciò che facevano i nazisti negli anni Trenta del Novecento è esattamente ciò che Hamas sta facendo oggi", ha detto a Sky News. "Si tratta di predicare l'odio per gli ebrei che si estende in tutto il mondo".

All’inizio della scorsa settimana, il ministro degli Interni Suella Braverman ha scritto ai capi della polizia per intensificare le pattuglie per prevenire disordini antisemiti dopo gli attacchi contro Israele. Il vice commissario della Met Police, Dame Lynne Owens, ha scritto a sua volta una lettera aperta alla comunità ebraica di Londra per rassicurarli che le forze dell'ordine "faranno tutto il possibile per assicurarsi che vi sentiate sicuri e protetti qui a casa". Tra le misure già prese, la decisione di chiudere di 3 scuole ebraiche per motivi di sicurezza.

Scene preoccupanti si sono viste anche durante la manifestazione organizzata sabato 14 ottobre nella City. "Chiunque esponga una bandiera di Hamas o di un'altra organizzazione terroristica sarà arrestato. Non tollereremo la celebrazione del terrorismo o qualsiasi incitazione alla violenza", ha detto la Met Police, sottolineando che il sostegno alla Palestina, con l'esibizione di una bandiera palestinese, non costituisce di per sé un reato. "Tuttavia, ci sono specifiche situazioni in cui la presenza di una bandiera o di uno striscione, come l'uso di particolari parole, potrebbe essere interpretato come un atto di intimidazione. In alcune circostanze, potrebbe anche essere interpretato come l'intenzione di provocare molestie, allarme, problemi".