A Gaza nuovo show per il rilascio degli ostaggi: la soldata Agam Berger torna in libertà dopo 482 giorni Nuovo rilascio di ostaggi israeliani oggi da parte di Hamas secondo quanto previsto dall'accordo per il cessate il fuoco a Gaza entrato in vigore il 19 gennaio scorso. In cambio Israele libererà 110 prigionieri palestinesi, tra cui 30 minorenni.

A cura di Ida Artiaco

Nuovo show di Hamas che oggi ha liberato altri tre ostaggi israeliani e altri thailandesi per un totale di 8, secondo quanto previsto dal piano per il cessate il fuoco a Gaza entrato in vigore lo scorso 19 gennaio. I punti di incontro scelti per il rilascio degli ostaggi sono stati 3: vicino alla casa di Sinwar a Khan Yunis, a Beit Lahia e a Jabalia. Qui, come si vede dalle immagini trasmesse da Gaza, si sono radunati terroristi armati e a volto coperto e civili.

I miliziani hanno ripreso e fotografato le scene, i comandanti, la folla che si è raccolta. A Gaza si sta ripetendo il rilascio-spettacolo già visto sabato scorso quando sono state rilasciate quattro soldatesse.

Oggi la prima ad essere liberata è Agam Berger, che è stata consegnata alla Croce Rossa. La soldata è stata prima condotta su un palco allestito per la sua liberazione e ha salutato la folla mentre mostrava il "Certificato di prigionia". Vestita con una tuta verde che richiama la divisa Idf, sottolinea il Times of Israel, circondata da uomini di Hamas armati e con il volto coperto, la giovane ha salutato con un gesto della mano la folla prima di essere accompagnata al mezzo della Croce Rossa venuta a prelevarla, poi è stata consegnata nelle mani dell'Idf che la sta trasferendo in Israele. È rimasta ostaggio per 482 giorni nelle mani di Hamas, dopo essere stata catturata il 7 ottobre insieme ad altre cinque commilitoni, due giorni dopo essere arrivata alla base militare di Nahal Oz al confine con Gaza.

Oltre ad Agam Berger, dovrebbero tornare in libertà l'israelo-tedesca Arbel Yehoud e l'80enne Gadi Mozes, che saranno rilasciate a Khan Younis, insieme a cinque thailandesi. Yehoud e Mozes sono in mano della Jihad islamica palestinese. In cambio, Israele libererà 110 prigionieri palestinesi, tra cui 30 minorenni, secondo la ONG Palestinian Prisoners' Club.