Gaza, chi sono gli ostaggi israeliani liberi giovedì: anche l’80enne Gadi Moses e 5 thailandesi

A cura di Antonio Palma

Sono tre gli ostaggi israeliani che saranno rilasciati domani 30 gennaio nell'ambito dell'accordo sulla tregua a Gaza. Si tratta della 29enne civile Arbel Yehud, apparsa in un video pochi giorni fa, della soldata 19enne Agam Berger e di Gadi Moses il pensionato che ha compiuto 80 anni durante la prigionia. A loro si uniranno 5 cittadini thailandesi che sono tra i 10 stranieri presi in ostaggio e portati a Gaza durante l'attacco del 7 ottobre scorso.

I nomi degli ostaggi liberati domani sono stati forniti a Israele da Hamas tramite i mediatori Egitto e Qatar, come prevede il crono programma dello scambio di prigionieri. Le famiglia sono state già informate secondo i media israeliani. In cambio degli ostaggi liberati, Israele rilascerà 110 prigionieri palestinesi tra cui 30 condannati all'ergastolo per omicidi di israeliani. Secondo gli accordi, 30 saranno donne o minori, 30 detenuti di età superiore ai 50 anni a cui restano da scontare fino a 15 anni di carcere o malati e 20 ai quali sono state inflitte altre pene fino a 15 anni di carcere.

Come accaduto anche sabato con la liberazione delle soldate, il rilascio degli ostaggi molto probabilmente avverrà tra tardi mattinata e primissimo pomeriggio, forse intorno a mezzogiorno. Hamas, in coordinamento con il governo tailandese, ha annunciato che rilascerà anche i 5 lavoratori stranieri rapiti. I cinque erano stati rapiti durante l'assalto dei miliziani del 7 ottobre 2023 insieme ad altri connazionali, un nepalese e un tanzaniano. Tuttavia, due dei cittadini thailandesi sono stati dichiarati morti, così come il tanzaniano.

L'annuncio della liberazione degli ostaggi è stata un sospiro di sollievo per i famigliari visto che poche ore prima Hamas aveva minacciato ritardi nella liberazione alla luce di “interruzioni nella distribuzione degli aiuti umanitari”, accusando Israele di ritardare l'ingresso dei camion nella Striscia di Gaza.