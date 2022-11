A 9 anni salva una amichetta che sta soffocando: aveva imparato la manovra di Heimlich su YouTube La storia di Essence “Essie” Collier, studentessa di quarta elementare a Recine, Wisconsin, che è riuscita a salvare una compagna che stava soffocando praticando la manovra di Heimlich: “L’ho imparata guardando video su YouTube”.

A cura di Ida Artiaco

A soli 9 anni una studentessa della quarta elementare di una scuola di Racine, in Wisconsin (Stati Uniti), è riuscita a salvare una compagna di classe che stava per soffocare durante la pausa pranzo mettendo in pratica la famosa manovra di Heimlich che aveva imparato guardando un video su YouTube.

Essence "Essie" Collier, questo il nome della piccola eroina, ha detto ai giornalisti che lei e gli altri suoi compagni di classe della Fratt Elementary School stavano pranzando insieme lo scorso 8 novembre nella loro classe quando ha notato qualcosa di strano.

"Ho visto che una di loro si stringeva le mani intorno al collo e mi sono precipitata il più velocemente possibile. Si vedeva che non riusciva a respirare", ha detto a WISN a Milwaukee. L'insegnante di Essie, Samantha Bradshaw, era in classe con gli studenti e ha assistito alle azioni eroiche della ragazza. "Dal nulla l'ho vista alzarsi, come una specie di saetta, e attraversare tutta l'aula. E ho anche cercato di fermarla perché non avevo capito cosa stesse succedendo", ha raccontato.

Ma Essi, nonostante il richiamo della maestra, ha raggiunto la compagna e cominciato a fare la manovra di Heimlich. Così in pochi secondi le vie aeree della amichetta sono state liberate ed ha potuto ricominciare a respirare normalmente. Alla domanda del giornalista che l'ha intervista su come abbia imparato questa operazione salvavita, la piccola ha risposto che l'aveva vista in alcuni video su YouTube.

"Ho fatto quello che dovevo fare per salvarle la vita, perché non volevo davvero che morisse", ha detto Essie in un'intervista con TMJ4. La bimba verrà dal suo distretto scolastico durante una riunione del consiglio il 21 novembre prossimo per quanto fatto.

La manovra di Heimlich (o spinta addominale) è una tecnica salvavita di primo soccorso che si utilizza in caso di ostruzione delle vie aeree causata da un corpo estraneo, come si legge sul sito dell'Iss. Viene eseguita per prevenire il soffocamento di una persona nel caso in cui le sue vie respiratorie (gola, trachea) vengano bloccate da un pezzo di cibo o da un altro oggetto. A partire dal 2020, Health Ovation ha riferito che più di 50.000 persone sono state salvate dalla manovra di Heimlich.