A 29 anni rinuncia all’eredità della famiglia da 4 miliardi di euro: “Non voglio essere ricca” La storia di Marlene Engelhorn, 29 anni, discendente dei fondatori di BASF, una delle più grandi aziende chimiche del mondo, che ha rinunciato ad una eredità di 4 miliardi di euro: “Non saprei cosa farne e non potrei essere felice”.

Ha rinunciato ad un patrimonio di 4 miliardi di euro, il 90% di quello che le spettava, perché non "vuole essere ricca". Sta facendo il giro del mondo la storia di Marlene Engelhorn, 29enne austriaca, studentessa di lingua tedesca a Vienna e discendente dei fondatori di BASF, una delle più grandi aziende chimiche del mondo, che nel 2021 ha registrato un fatturato di oltre 78 milioni di euro.

Sua nonna occupa la posizione numero 687 nella classifica delle persone più ricche del mondo, secondo la rivista Forbes. Una fortuna generata dagli oltre 150 anni di vita dell'azienda di famiglia.

Il motivo della sua scelta è presto detto. Marlene dice di non avere bisogno di tutti questi soldi e non ritiene giusto riceverli senza aver fatto nulla per meritarli: "Questa non è una questione di volontà, ma di correttezza. Non ho fatto nulla per ricevere questa eredità. Questa è pura fortuna alla lotteria delle nascite e pura coincidenza", ha spiegato in una delle interviste rilasciate ai giornali tedeschi.

"Non dovrebbe essere una mia decisione cosa fare con i soldi della mia famiglia, per i quali non ho lavorato". Per la giovane, una ricchezza eccessiva porta a tensioni, problemi e incomprensioni: "Non saprei cosa farne e non potrei essere felice".

Ma la 29enne sa comunque di essere molto fortunata. "Essendo una persona che ha goduto dei benefici della ricchezza per tutta la vita e so quanto sia distorta la nostra economia. Non posso continuare a stare seduto ad aspettare che qualcuno, da qualche parte, faccia qualcosa", ha spiegato alla BBC presentando il movimento AG Steuersrechtigkeit, conosciuto in tutto il mondo come "Taxmenow", da lei stessa fondato e composto da eredi di grandi fortune che chiedono un aumento delle tasse sui grandi patrimoni.