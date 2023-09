A 14 anni muore dopo aver mangiato la patatina più piccante al mondo: “Partecipava a una sfida TikTok” Un ragazzino di 14 anni è morto dopo aver mangiato quella che viene considerata la patatina più piccante al mondo. Lo avrebbe fatto, stando a quanto riportano i media Usa, per partecipare a una sfida diventata virale su TikTok come “One Chip Challenge”.

A cura di Susanna Picone

A 14 anni muore poche ore dopo aver mangiato quella che viene considerata la patatina più piccante al mondo. È quanto accaduto a un ragazzino americano, studente e atleta modello di un liceo in Massachusetts. Sul corpo del giovane sarà effettuata l’autopsia, ma intanto il sospetto è che il ragazzo, stando a quanto riportano i media locali, potrebbe essere la prima vittima legata a una “sfida” diventata virale su TikTok, la "One Chip Challenge”.

A riportare la notizia è Nbc Boston. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando la madre del ragazzo era stata chiamata dalla scuola che frequentava il figlio perché il 14enne aveva forti dolori allo stomaco. Si era sentito male appunto dopo aver mangiato una patatina molto piccante che gli era stata data da un compagno.

Tornato a casa, il ragazzo si era ripreso, ma poi si è sentito di nuovo nel pomeriggio, poco prima di andare ad allenarsi con la sua squadra di basket, ed è morto in ospedale. Il corpo del ragazzo verrà sottoposto a autopsia per capire l’esatta causa della morte, ma secondo i primi rilievi la causa del decesso sarebbe appunto il consumo della patatina piccante.

Anche la madre del ragazzo ha confermato alla NBC10 Boston che la famiglia ritiene che l’adolescente sia morto per complicazioni dovute alla “One Chip Challenge”.

Sempre stando a quanto scrivono i media locali, anche altri ragazzini nei giorni precedenti la morte di Harris si erano sentiti male dopo aver partecipato alla sfida diventata virale su TikTok. La challenge esiste da tempo sui social, tanto che già lo scorso anno alcune scuole avevano preso dei provvedimenti. Lo scorso ottobre, ad esempio, un distretto scolastico in Louisiana aveva messo al bando in tutte le scuole le patatine piccanti, mentre in Georgia i medici erano intervenuti in un campus per un caso grave.

La challenge su TikTok sarebbe stata promossa dalla stessa azienda produttrice delle patatine: "vince" chi resiste più a lungo, senza mangiare altro o bere. In genere non si resiste più di un minuto, ma chi arriva a un’ora è un vero “Predator”. La patatina è prodotta con due tra le spezie più potenti: il Carolina Reaper Pepper e il Naga Viper Pepper.

La confezione ha un teschio colorato. Il prodotto è consigliato solo agli adulti e sulle confezioni ci sono avvertenze che dovrebbero mettere in guardia i consumatori: “non mangiare se sei sensibile a prodotti speziati o allergico al pepe e se hai problemi di salute” e “cerca assistenza medica se dovessi sperimentare difficoltà respiratorie, svenimenti o nausea prolungata”.