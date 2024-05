video suggerito

Svenimenti, malesseri e vomito, studenti di Piacenza finiscono in ospedale: cosa è successo Almeno sette ragazzi si sono sentiti male dopo aver mangiato alcuni alimenti a scuola, in un istituto alberghiero di Piacenza. Possibile intossicazione alimentare, in corso le indagini.

A cura di Susanna Picone

È stato sicuramente un pranzo difficile da dimenticare quello di ieri, martedì 30 aprile, in un istituto alberghiero di Piacenza, il Raineri-Marcora. Almeno sette ragazzi si sono sentiti male dopo aver mangiato alcuni alimenti che pare fossero stati preparati durante un laboratorio in classe, nel corso della mattinata.

I ragazzi sono stati male al punto da finire in ospedale. Possibile intossicazione alimentare per gli studenti, tutti minorenni: a quanto ricostruito, dopo il pranzo i ragazzi hanno tutti iniziato a manifestare sintomi come malessere, vomito e svenimento.

Immediatamente allertati i soccorsi, nella scuola di Piacenza sono arrivati i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118. Tutti portati in ospedale, sei di loro sono tornati a casa qualche ora dopo, il settimo invece è rimasto in osservazione. Nessuno comunque in gravi condizioni.

E su cosa è esattamente successo sono ancora in corso le indagini: subito i professionisti dell'igiene e sanità pubblica si sono attivati per i campionamenti sugli alimenti ingeriti dai ragazzi a scuola e sono stati previsti tamponi sulle persone che hanno preparato il cibo, per verificare l'eventuale presenza di batteri che possono aver prodotto qualche tossina.

Si sono svolti anche alcuni test nell'ambiente, che avrebbero dato esito negativo e per questa ragione la pista dell’intossicazione alimentare rimane quella più accreditata. Secondo quanto emerso finora, a pranzo c’era del pollo e del tiramisù ma stando alle prime testimonianze non tutti quelli che si sono sentiti male avrebbero consumato entrambe le portate. Quindi si sono resi necessari nuovi esami per capire l'origine del malessere.