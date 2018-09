È mistero a Pescara sul ritrovamento del corpo senza vita di un giovane, rinvenuto a terra tra marciapiede e strada nel pomeriggio di martedì in via Trigno, nel quartiere Rancitelli. A notare il giovane esanime sull'asfalto sono stati alcun passanti che hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza medica. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze, una della Croce Rossa e la medicalizzata, ma hanno solo potuto constatare il decesso del giovane. Dai successivi accertamenti della polizia accorsa sul posto, si è scoperto che si trattava di un 26enne originario della Nigeria con regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Venezia.

Il giovane non viveva nella palazzina dalla quale è uscito prima di crollare a terra, ma sembra fosse arrivato lì in visita ad un conoscente. Come racconta il quotidiana Il Pescara, alcuni residenti hanno riferito di averlo notato mentre barcollava in strada poco dopo essere uscito dal portone per poi cadere improvvisamente a terra. Sul posto oltre alle pattuglie della Squadra Volante anche gli uomini della polizia scientifica e il medico legale. In base all'ispezione cadaverica esterna condotta da quest'ultimo, si escluderebbe una morte violenta ma il pm potrebbe disporre l'autopsia sul corpo del giovane per chiarire definitivamente l'accaduto.