Una ragazza inglese è rimasta parzialmente paralizzata e incapace di camminare o anche solo stare in piedi dopo aver subito un ictus a casa. Elizabeth Kay, che all’epoca aveva 22 anni, si stava trasferendo nella sua nuova casa con l'aiuto di suo padre quando cominciò a soffrire di un terribile mal di testa. Col passare del tempo, Elizabeth, che viene da Salford, finì col sentirsi ancora peggio, finché le sue gambe non cedettero e crollò a terra. Presto divenne evidente che la giovane avuto subito un ictus: "I paramedici si accorsero che la mia faccia era caduta da un lato e i miei discorsi erano confusi. Non pensavo che potesse succedere alla mia età”, spiega Elizabeth. "Non ricordo nulla della prima settimana in ospedale. Sebbene potessi parlare, la mia voce era diversa e ho faticato a pensare alle parole giuste ", ha aggiunto. La 22enne fu portata direttamente al Salford Royal Hospital dove subì un'operazione per rimuovere il coagulo al cervello. "La parte sinistra del mio corpo era completamente paralizzata. Dopo un'intensa fisioterapia ho imparato a stare in piedi e fare un paio di passi ", dice. "Per il primo mese non sono riuscita a muovere il braccio; in realtà, i medici hanno detto che c'era la possibilità che non tornasse mai più come prima. Per fortuna, ora posso muovere il braccio, ma le mie dita e il mio polso non possono muoversi correttamente. "

Ora, quasi due anni dopo quella terrificante esperienza, Elizabeth ha parlato della sua esperienza di sensibilizzazione, dopo che la Stroke Association ha scoperto che più di 14 milioni di inglesi non sanno dove si sviluppa un ictus nel proprio corpo. Da un sondaggio dello stesso ente benefico è inoltre emerso che mentre quasi la metà degli adulti nel Regno Unito conosce qualcuno che è sopravvissuto a un ictus, la maggior parte non sa come supportarli attraverso il percorso di riabilitazione. “Direi che dal mio ictus, io e la mia famiglia abbiamo imparato insieme. All'inizio, l'ho trovato molto difficile, dato che la mia famiglia voleva assecondarmi e fare tutto per me, solo perché mi amavano e si prendevano cura di me ", dice Elizabeth. "Questa è la parte più difficile, trovare il giusto equilibrio in modo che siano amorevoli e di supporto senza essere invadenti” conclude.