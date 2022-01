Quando vengono pagate le pensioni di febbraio 2022, il calendario anticipato di Poste Italiane Anche a febbraio 2022 le pensioni potranno essere ritirate in contanti agli sportelli postali in modalità anticipata. Poste Italiane ha pubblicato il calendario scaglionato in ordine alfabetico. Andiamo a esaminarlo.

A cura di Daniela Brucalossi

Poste Italiane e Inps hanno predisposto il ritiro in contanti anticipato anche per le pensioni di febbraio 2022. Come ogni mese dall'inizio della pandemia, questa modalità è pensata per evitare pericolosi assembramenti agli sportelli postali. Poste Italiane non ha ancora pubblicato la circolare ufficiale con le date per il ritiro scaglionato in ordine alfabetico ma, facendo riferimento agli scorsi mesi, il calendario partirà prevedibilmente il 25 gennaio e finirà il 31 gennaio 2022. Questa divisione riguarda, però, solo chi abitualmente ritira la pensione in contanti agli sportelli postali: non sono contemplati coloro che ricevono l'accredito su conto corrente bancario, postale o libretto di risparmio. Esaminiamo il calendario giorno per giorno.

Pagamento pensioni febbraio 2022, il calendario di Poste Italiane

I titolari di pensioni che abitualmente ritirano il proprio trattamento previdenziale agli sportelli potranno farlo prevedibilmente a partire da martedì 25 gennaio. Si comincia in quella data con la lettera A e si termina la mattina di lunedì 31 gennaio con la lettera Z.

Dalla A alla B: martedì 25 gennaio

martedì Dalla C alla D: mercoledì 26 gennaio

mercoledì Dalla E alla K: giovedì 27 gennaio

giovedì Dalla L alla O: venerdì 28 gennaio

venerdì Dalla P alla R: sabato mattina 29 gennaio

sabato mattina Dalla S alla Z: lunedì 31 gennaio





Quando è possibile ritirare la pensione in banca a febbraio 2022

Coloro che hanno scelto di ricevere la propria pensione su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution prevedibilmente troveranno l'accredito di febbraio a partire da martedì 25 gennaio. Inoltre, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare somme di contanti da oltre 7mila euro a un punto ATM Postamat, senza doversi recarsi allo sportello bancario.