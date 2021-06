Il Decreto Sostegni bis ha prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 la moratoria su mutui e finanziamenti prevista all'inizio dell'emergenza sanitaria dal Decreto Cura Italia per sostenere le piccole e medie imprese (in cui sono incluse le partite IVA). Ne potranno beneficiare solo le imprese, i professionisti e le ditte individuali che avevano già chiesto di poter usufruire dell'ultima proroga entro il 31 gennaio 2021. Dal prossimo 30 giugno, la moratoria riguarderà, però, solo la quota capitale del finanziamento: si dovranno quindi ricominciare a pagare gli interessi. Il rinnovo della moratoria non sarà più automatico e gli interessati dovranno fare domanda per poterne beneficiare entro il 15 giugno 2021. Nel Decreto Sostegni bis vengono inoltre prorogate fino al 31 dicembre 2021 la disciplina speciale del Fondo di Garanzia Pmi (uno strumento per facilitare la concessione del credito alle piccole medie imprese) e la misura Garanzia Italia Sace (finalizzata a sostenere la concessione di finanziamenti soprattutto alle imprese di dimensioni maggiore).

Moratoria su mutui e prestiti, chi può richiedere la proroga

Possono richiedere la proroga della moratoria su mutui e finanziamenti (rateali e non rateali) esclusivamente le imprese e i professionisti che entro il 31 gennaio 2021 avevano chiesto di usufruire della precedente moratoria prevista dal Decreto Cura Italia. La domanda di proroga non verrà accettata nel caso in cui:

i soggetti interessati non abbiano inviato la richiesta di moratoria entro il 31 gennaio 2021 oppure abbiano già ricevuto la comunicazione di diniego alla richiesta di sospensione

le rate siano scadute prima dell’entrata in vigore del Decreto Cura Italia (17 marzo 2020)

i beneficiari abbiano avuto revoche o risoluzione del contratto di finanziamento

le società beneficiarie siano Grandi Imprese

Come ottenere la sospensione della quota capitale su mutui e finanziamenti

Non si potrà più beneficiare della proroga della moratoria in maniera automatica. Bisognerà fare richiesta entro il 15 giugno 2021 alla banca o all'istituto finanziario di riferimento. Nella comunicazione sarà necessario specificare di quale impresa si è titolari e per quale finanziamento si chiede la sospensione del pagamento della quota capitale.