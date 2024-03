Pasqua 2024, quanto spenderemo per uova di cioccolato e colombe e di quanto aumentano i prezzi Mancano ormai pochi giorni alla Pasqua, che quest’anno sarà domenica 31 marzo 2024, e come da tradizione gli italiani acquisteranno e consumeranno i dolci del periodo, come colombe e uova di cioccolato. Ma quanto spenderanno? Rispetto al 2023 il prezzo delle prime non è variato molto, mentre per quanto riguarda le seconde c’è stato qualche incremento. Tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Manca ormai poco più di una settimana alla Pasqua, che quest'anno sarà domenica 31 marzo 2024, e come da tradizione gli italiani acquisteranno e consumeranno i dolci del periodo, come colombe e uova di cioccolato.

Secondo quanto riferito dall'associazione Altroconsumo, rispetto al 2023 il prezzo delle prime non è variato molto, mentre per quanto riguarda le seconde c'è stato qualche incremento.

Quanto spenderemo per le colombe pasquali nel 2024

L'analisi è stata effettuata tramite "una rilevazione in 20 negozi tradizionali, presenti in due città italiane, Roma e Milano, oltre che su cinque importanti shop online", spiega Altroconsumo.

In merito alle colombe, la crescita dei prezzi del 2023, aumentato di oltre il 20%, sembra essersi arrestata e si osserva una sostanziale stabilità. Quest'anno la differenza rispetto allo scorso arriva al massimo fino ai 18 centesimi, il divario invece è ampio tra i prodotti più cari e quelli economici: i primi arrivano a costare fino a 7 volte di più.

Nel 2024 i prezzi delle uova di cioccolato aumentano fino al 7,4%

Rispetto al prezzo medio al chilo rilevato nel 2023 delle uova di cioccolata, invece, quest'anno si osserva un incremento del 7,4% circa. I prezzi mediamente continuano a crescere, di circa 3,60 euro in media al chilo.

"Se buona parte dei prezzi delle uova sembra mostrare una sostanziale stabilità, questo aumento è in parte dipeso da qualche ritocco nei prezzi di alcuni formati presenti nella gamma di un singolo marchio", osserva l'associazione.

L'uovo Kinder GranSorpresa, per esempio, presenta lo stesso prezzo dello scorso anno per i formati da 150g (stabile a 11,99, ovvero 79,93 euro al chilo) e da 320g (sempre 19,99 euro, ovvero 62,47 al chilo), ma quello da 220g sale a 15,99 euro (l’anno scorso costava 14,99) per un prezzo al chilo di 72,82, aumentato quindi del 6,7%.

Guardando alla forchetta di prezzi, le differenze sono significative, visto che "i prodotti più cari arrivano a costare al chilo anche quasi 140 euro circa in più rispetto al prezzo meno caro rilevato".

Per la maggior parte delle referenze, le differenze di prezzo al chilo, a parità di marchio, non dipendono dal tipo di cioccolato, poiché le varianti fondente e al latte hanno lo stesso prezzo. Quel che incide è anche la licenza per l'utilizzo di personaggi di cartoni animati, serie televisive, testimonial di altro tipo, o la sorpresa contenuta.

"Le politiche commerciali sulla base di questi personaggi – spiega Altroconsumo – porta queste referenze di marchio commerciale ad avere un prezzo al chilo relativamente elevato rispetto alla media".