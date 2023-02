Pagamento pensioni di marzo 2023, date di Poste Italiane: a chi spettano aumenti e arretrati Le prossime pensioni verranno accreditate il 1º marzo sui conti bancari. Diverse le date se si è preferita l’erogazione in contanti: i trattamenti verranno distribuiti agli sportelli postali dal 1º marzo al 6 marzo. Vediamo per chi scattano gli aumenti relativi alla perequazione 2023.

A cura di Daniela Brucalossi

Le pensioni relative al terzo mese dell'anno verranno accreditate il 1º marzo sui conti bancari. Diverse le date se si è preferita l'erogazione in contanti. In questo caso, i trattamenti verranno distribuiti agli sportelli postali dal 1º marzo al 6 marzo. Fuori dagli Uffici potrebbe essere affissa una turnazione alfabetica consigliata per il ritiro.

Nel 2023 – con la perequazione fissata al 7,3% a causa dell'alto tasso di inflazione – gli importi delle pensioni aumentano. E, mentre i trattamenti fino a quattro volte il minimo – ovvero fino 2.101,52 euro lordi – hanno già percepito l'incremento a gennaio e febbraio, gli assegni sopra questa soglia lo riceveranno a marzo, insieme agli arretrati dei primi due mesi dell'anno. A confermarlo una recente circolare dell'inps. L'Istituto aveva già specificato, però, che la rivalutazione piena del 7,3% sarebbe stata applicata solo alle pensioni fino a quattro volte il minimo. Alle pensioni pù alte verranno applicate percentuali di perequazione via via decrescenti all'aumentare degli importi. Vediamo in che misura e quali sono le categorie che, invece, non beneficeranno della rivalutazione secondo questi criteri.

Pagamento pensioni di marzo 2023, il calendario e le date di Poste Italiane

Le pensioni di marzo potranno essere percepite in due momenti diversi a seconda delle modalità di erogazione:

dal 1º marzo al 6 marzo in contanti agli sportelli postali (all'esterno di molti uffici dovrebbe essere affissa una turnazione alfabetica consigliata per il ritiro);

il 1º marzo tramite accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta, Postepay Evolution, carta Postamat o Carta Libretto.

Gli importi del maxi assegno di marzo con arretrati e aumenti: a chi spettano

Le pensioni fino a quattro volte il minimo – ovvero fino 2.101,52 euro lordi – hanno già percepito l'aumento dovuto alla perequazione del 7,3% a gennaio e febbraio 2023. Per questi assegni l'Inps è riuscito a recepire immediatamente le disposizioni della Legge di Bilancio del governo Meloni, che lo scorso dicembre ha stabilito le sei fasce di applicazione della percentuale di perequazione. La rivalutazione del 7,3%, infatti, è stata applicata, e continuerà a esserlo, nella misura del 100% solo alle pensioni fino 2.101,52 euro lordi. Quelle che superano le quattro volte il minimo percepiranno percentuali più basse di perequeazione. Come annunciato dall'Inps in una recente circolare, per i titolari di questi assegni gli aumenti scatteranno da marzo, insieme agli arretrati di gennaio e febbraio 2023.

Chi non beneficierà della perequazione al 7,3% nel 2023

Come specificato dall'Istituto, "per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione, vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS". Tuttavia, sono escluse da questo criterio e non beneficieranno della perequazione al 7,3% le seguenti categorie di assegni:

le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, le pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO, l'indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, che vengono perequate singolarmente;

le prestazioni a carattere assistenziale e le pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;

le prestazioni di accompagnamento alla pensione come l'Ape sociale;

le pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.

La tabella degli aumenti delle pensioni nel 2023

Vediamo nel dettaglio le percentuali di applicazione della perequazione previste dalle sei fasce che sono state approvate nell'ultima Legge di Bilancio: