Aumento pensioni dall’1 gennaio 2023: le 6 fasce di rivalutazione e la tabella degli importi Nella manovra economica 2023, ora all’esame del Parlamento, è contenuta una modifica importante in tema pensioni: non ci saranno più i tre scaglioni di rivalutazioni reintrodotti dall’ex governo Draghi ma sei fasce. Vediamo quali sono gli importi previsti e chi ci guadagna.

A cura di Daniela Brucalossi

Dal 1° gennaio 2023 le pensioni aumenteranno grazie alla perequazione, la rivalutazione annuale degli importi in base al dato inflazionistico rilevato dall'Istat. A causa dell'attuale inflazione alle stelle, lo scorso novembre il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto che stabilisce una rivalutazione record per il prossimo anno: il 7,3%.

Inoltre, nella manovra economica 2023, ora all'esame del Parlamento, è contenuta una modifica importante: non ci saranno più i tre scaglioni di rivalutazione delle pensioni reintrodotti dall'ex governo Draghi ma sei fasce.

Un'ulteriore novità per il 2023 riguarderà le pensioni minime: l'importo passerà dai 525,38 euro a 600 euro. Varrà solo per gli over 75 ma senza limiti di reddito. Questo uno degli emendamenti alla manovra su cui il governo ha trovato l'accordo.

Le 6 fasce di rivalutazione per l'aumento delle pensioni nel 2023

Il governo Meloni ha deciso di adottare un nuovo sistema di perequazione delle pensioni per il prossimo biennio. Si basa sul metodo delle fasce: la percentuale di rivalutazione viene applicata sull'intero importo lordo della pensione. Risulta quindi meno favorevole. Gli scaglioni reintrodotti dall'ex governo Draghi erano tre, mentre nel 2023 le fasce saranno sei:

l'adeguamento sarà applicato a pieno (il 100% del 7,3%) sulle pensioni fino a 2.101,52 euro, ovvero fino quattro volte il minimo lordo, fissato a 525,38 euro per tutti e a 600 euro per gli over 75;

all'85% del 7,3% (6,2%) tra quattro e cinque volte il minimo lordo (quindi tra 2.101,52 e 2.626,90 euro);

al 53% del 7,3% (3,9%) tra cinque e sei volte il minimo lordo (tra 2.627 e 3.152 euro);

al 47% del 7,3% (3,4%) tra sei e otto volte il minimo (tra 3.152 e 4.203 euro);

al 37% del 7,3% (2,7%) tra otto e dieci volte il minimo (tra 4.203 e 5.254 euro);

al 32% del 7,3% (2,3%) oltre dieci volte il minimo (sopra 5.254 euro).

Vediamo quali saranno gli importi in base al nuovo sistema di rivalutazione:

i trattamenti da 1000 euro lordi percepiranno un incremento di 73 euro lordi;

da 1500 euro lordi aumenteranno di 109,5 euro;

da 2mila euro lordi saranno incrementati di 146 euro;

da 2500 euro lordi subiranno una rivalutazione di 155 euro;

da 3000 lordi aumenteranno di 117 euro;

da 4000 saranno rivalutati di 136 euro;

da 5000 aumenteranno di 135 euro;

da 6000 saranno incrementati da 138 euro.

I tre vecchi scaglioni di rivalutazione, in vigore fino a fine anno, funzionano come quelli di contribuzione Irpef. Alla quota di pensione compresa fino a quattro volte il trattamento minimo viene applicato il 100% dell’indice di rivalutazione, per quella compresa fra quattro e cinque volte minimo il 90% e a quella superiore a cinque volte il minimo il 75%. Se questo sistema rimanesse in vigore anche nel 2023 seguirebbe questo schema:

il 100% del 7,3% sulla quota di pensione fino a 2.101,52 euro, ovvero fino quattro volte il minimo lordo;

il 90% del 7,3% (il 6,5%) tra 4 e 5 volte il minimo lordo (quindi tra 2.101,52 e 2.626,90 euro);

il 75% del 7,3% (il 5,4%) sopra la soglia di 5 volte il minimo lordo (quindi oltre 2.626,90 euro).

Di conseguenza, gli aumenti degli importi sarebbero i seguenti:

73 euro lordi sui trattamenti da 1000 euro lordi;

146 euro euro sulle pensioni da 2mila;

180 euro sui trattamenti da 2500;

209 euro sulle pensioni da 3000;

264 euro sugli assegni da 4mila;

319 euro sulle pensioni da 5mila.

Aumento pensioni 2023, chi guadagna e chi perde rispetto alle regole attuali

I primi a trarre vantaggio dal nuovo metodo di rivalutazione del governo Meloni sono coloro che percepiscono i trattamenti al minimo lordo stabilito dall'Inps. Nel 2023 su questi importi, oltre alla rivalutazione del 7,3%, ci sarà un'ulteriore rivalutazione dell'1,5%. Per coloro con meno di 75 euro, che riceveranno una pensione minima di 525,38 euro la cifra finalespettante sarà quindi di 570 euro. Nel 2024 la rivalutazione aggiuntiva aumenterà ancora: al 7,3% si aggiungerà il 2,7% e l'assegno minimo degli under 75 salirà a 578 euro.

Senza contare il trattamento minimo per gli over 75, che si alzerà a 600 euro, senza limiti di reddito. Sommando a questa cifra le rivalutazioni previste, verranno erogati mensilmente 653 nel 2023 e 660 euro nel 2024.

Rimarranno invariate, invece le pensioni fino a quattro volte il minimo.

Gli assegni più "penalizzati" dalla riforma delle pensioni 2023 rispetto all'attuale sistema saranno quelli che superano i 2.627 euro: all'aumentare dell'importo lordo diminuirà la percentuale di rivalutazione. Prendiamo, ad esempio, una pensione da 3000 euro. Applicando la rivalutazione 2023 del 7,3% sui tre scaglioni attuali, l'aumento sarebbe stato di 209 euro lordi. Invece, con il nuovo sistema, sarà di 117 euro lordi. E così via.