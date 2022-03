Pagamento Naspi marzo 2022, quando arriva la disoccupazione: il calendario Questo mese la NASPI dovrebbe essere erogata a partire dall’8 marzo. Tuttavia, la data di erogazione varia in base al giorno in cui si è presentata la domanda. Vediamo come controllare l’avvenuto pagamento.

A cura di Daniela Brucalossi

La NASPI, la prestazione sociale destinata ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l'occupazione, questo mese dovrebbe essere erogata a partire dall'8 marzo. L'indennità mensile di disoccupazione non segue un calendario preciso di pagamento: la data dell'erogazione varia infatti in base al giorno in cui si è presentata la domanda. Gli interessati possono venire a conoscenza della data esatta solo controllando nel proprio fascicolo previdenziale sul portale INPS. Una volta avvenuto il pagamento, in questa sezione sarà visibile una notifica che lo segnala.

Quando viene pagata la disoccupazione NASPI a marzo 2022

La disoccupazione NASPI a marzo 2022 dovrebbe essere erogata a partire dall'8 marzo 2022 ma l'unico modo per conoscere la data esatta è entrare nella propria sezione personale sul sito dell'Istituto. La notifica di avvenuto pagamento potrebbe tuttavia precedere di qualche giorno la data in cui avviene effettivamente l'accredito.

Come vedere se il pagamento della NASPI di marzo è stato effettuato sul sito Inps

Per verificare lo stato del pagamento della Naspi è necessario controllare nel proprio fascicolo previdenziale INPS. A questa sezione si accede esclusivamnete con codice Pin, Spid, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazione dei Servizi. Una volta dentro la sezione, è necessario cliccare sull'icona "I miei avvisi" e, successivamente, su quella relativa agli avvisi di pagamento. Qui il destinatario riceverà una notifica con l'avviso di erogazione e l'indicazione dell'importo lordo del beneficio.