Pagamento Assegno Unico a luglio 2023: date accredito Inps, arretrati e aumenti

A cura di Daniela Brucalossi

Dal 10 al 20 luglio 2023 verrà erogato l'assegno unico a coloro che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente. Mentre dal 20 al 30 luglio 2023 sarà la volta degli assegni collegati alle nuove domande pervenute nel mese precedente e gli importi che, rispetto al mese precedente, hanno subito variazioni a causa di mutamenti nelle condizioni del nucleo beneficiario e dell'Isee. Il 28 luglio 2023 partiranno gli accrediti ai genitori che sono anche percettori di Reddito di Cittadinanza. In questo caso la misura verrà erogata sotto forma di integrazione sull'apposita carta di Poste Italiane.

Coloro che, per la prima volta, hanno presentato domanda di assegno unico entro lo scorso 30 giugno dovrebbero ricevere gli arretrati dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno direttamente sulla mensilità di luglio. Chi, invece, ha fatto istanza dopo il 30 giugno non ne avrà diritto.

Con la recente conversione in legge del Decreto Lavoro, ci sono novità anche per quanto riguarda i nuclei con Isee fino a 15mila euro e in cui uno dei due genitori è deceduto. Per ogni figlio minorene rimasto orfano di madre o di padre spetta una maggiorazione mensile pari a 30 euro.

Assegno Unico a luglio 2023: calendario pagamento su carta Rdc e conto corrente

L'assegno unico di questo mese verrà erogato in diverse tranche:

dal 10 al 20 luglio a coloro che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente;

dal 20 al 30 a coloro la cui domanda è pervenuta a giugno o hanno subito variazioni a causa di mutamenti nelle condizioni del nucleo beneficiario e dell'Isee;

dal 28 luglio che percepiscono anche il Reddito di Cittadinanza.

Come controllare i pagamenti dell'Assegno Unico Inps

Per vericare le date di accredito e gli importi spettanti a ognuno è necessario:

accedere alla sezione personale "Fascicolo previdenziale del cittadino” del portale Inps;

una volta dentro, cliccare sulla voce "Prestazione";

cliccare sulla voce "Pagamenti";

selezionare l'anno in corso, il 2023.

Di quanto aumenta l'Assegno Unico e per chi

Come previsto dalla legge di bilancio 2023, alcune categorie vedranno una maggiorazione sulle mensilità dell'assegno unico:

l'aumento del 50% dell'importo per i nuclei con figli a carico che hanno meno di un anno d’età;

l'aumento del 50% dell’importo per i nuclei con almeno tre figli e un valore Isee non superiore a 43.240 euro (l’aumento è riconosciuto per ogni figlio nella fascia di età da uno a tre anni);

l'aumento del 50% della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Chi non può più ricevere gli arretrati dell'Assegno Unico

