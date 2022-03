Pagamenti pensioni di aprile 2022, le nuove date di Poste Italiane: come cambia il calendario A partire da aprile, a causa della fine dello stato di emergenza Covid, le pensioni non verranno più distribuite in modalità anticipata. Si ritorna quindi al normale calendario pre-pandemia. Vediamo quali saranno le date predisposte per il ritiro e chi beneficerà di un aumento di pensione.

A cura di Daniela Brucalossi

Stop alle pensioni anticipate con il ritiro agli sportelli postali. A causa della fine dello stato di emergenza Covid il prossimo 31 marzo, i trattamenti previdenziali di aprile 2022 seguiranno il normale calendario di pagamento pre – pandemia. A comunicarlo è Poste Italiane in una nota. Tutti coloro che abitualmente ritirano le pensioni in contanti agli sportelli postali potranno farlo dal 1 al 6 aprile, preferibilmente secondo la turnazionane alfabetica affissa all’esterno di ciascun ufficio. Invece, i pensionati titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta, Postepay Evolution, carta Postamat o Carta Libretto riceveranno l'accredito pensionistico il 1 aprile. Inoltre, a partire dal prossimo mese, molti pensionati vedranno un aumento delle proprie pensioni: vediamo chi ne beneficerà e perché.

Quando vengono pagate le pensioni di aprile 2022, le nuove date di Poste Italiane

Con il ritorno all'uso del normale pagamento delle pensioni pre-pandemia, il ritiro in contanti per chi si reca abituamente agli sportelli postali parte venerdì 1 aprile 2022 e termina mercoledì 6 aprile. I pensionati interessati si dovranno recare alle Poste preferibilmente secondo la turnazionane alfabetica affissa all’esterno di ciascun ufficio. Invece, i pensionati titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta, Postepay Evolution, carta Postamat o Carta Libretto riceveranno l'accredito pensionistico il 1 aprile. Sempre quel giorno i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare la pensione in contanti dagli ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Pagamento pensioni di aprile 2022, per chi aumenta l'importo

Grazie alla riforma fiscale, saranno in molti a vedere un aumento sulle pensioni di aprile 2022. È entrata infatti in vigore la rimodulazione degli scaglioni di reddito da cinque a quattro e la diminuzione delle aliquote Irpef. Sicuramente beneficeranno di un incremento dell'importo i soggetti che ricevono una pensione lorda annua che va dai 15mila ai 50mila euro, essendo decresciute le aliquote in questi scaglioni. A causa dell'aumento del tasso di inflazione, un aumento dei trattamenti previdenziali era già avvenuto a inizio anno tramite il meccanismo di perequazione.