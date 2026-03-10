video suggerito
video suggerito

Le tre autostrade italiane in cui il gasolio ha superato i 2,60 euro al litro

In diversi distributori sulla rete autostradale il prezzo del gasolio ha superato la soglia dei 2,6 euro per litro: la denuncia del Codacons, che chiede al governo un intervento urgente a tutela dei consumatori.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il gasolio in modalità servito ha sfondato la soglia dei 2,60 euro al litro in diversi impianti autostradali italiani. A denunciarlo è il Codacons, sulla base dei dati comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

I casi più gravi si concentrano su tre tratte della nostra rete nazionale: sulla A4 Milano-Brescia il diesel ha raggiunto 2,654 euro al litro (con la benzina a 2,429 euro), sulla A21 Torino-Piacenza si ferma a 2,639 euro al litro (benzina a 2,419 euro), e sulla diramazione A8/A26 a 2,614 euro al litro. Appena inferiore il prezzo sulla A13 Bologna-Padova, a 2,609 euro al litro. "Numerosi i distributori ubicati lungo la rete autostradale che vendono il gasolio al servito a prezzi abbondantemente superiori ai 2,5 euro al litro", sottolinea il Codacons, che da giorni monitora l'andamento dei carburanti alla pompa.

La situazione non è migliore sulla rete ordinaria. Il diesel in modalità self ha superato i 2 euro al litro come prezzo medio in quasi tutte le regioni italiane, con le sole eccezioni di Umbria e Marche. I listini più elevati si registrano a Bolzano (2,040 euro al litro), in Calabria (2,031 euro al litro) e in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sicilia (2,030 euro al litro).

Leggi anche
Btp Valore, i tassi di rendimento definitivi dopo il collocamento di marzo 2026: i vantaggi dell'investimento

Di fronte a questi numeri, il Codacons chiede un'azione immediata: "Il governo non ha più scusanti e deve intervenire oggi stesso con lo strumento delle accise mobili riducendole di almeno 15 centesimi di euro al litro, allo scopo di evitare una catastrofe economica paragonabile a quella causata dalla pandemia Covid".

Sul fronte delle possibili misure, Assoutenti ha elaborato stime sull'impatto di un eventuale taglio delle accise che potrebbe essere discusso in Consiglio dei ministri. Un ribasso di 5 centesimi al litro si tradurrebbe – tenendo conto anche dell'IVA che grava sulle accise – in un risparmio di circa 3 euro su un pieno da 50 litri, pari a 73,20 euro su base annua per automobilista. Con un taglio doppio, di 10 centesimi, il risparmio salirebbe a 6,10 euro a rifornimento e 146 euro annui; una riduzione più contenuta di 2,5 centesimi garantirebbe invece poco più di 1,50 euro di sconto a pieno (36,60 euro annui).

A questi benefici diretti si aggiungerebbero ricadute positive sui prezzi al dettaglio dei prodotti trasportati su gomma. Un effetto contenitivo dello 0,5% sull'inflazione dei generi alimentari eviterebbe alle famiglie italiane una stangata stimata in circa 830 milioni di euro l'anno, considerata la spesa complessiva degli italiani per cibi e bevande. "Il governo deve fare scelte coraggiose nella consapevolezza che più sarà pesante l'intervento sulle accise, più saranno elevati i benefici non solo per consumatori e imprese, ma anche per l'economia nazionale, considerato che un rialzo generalizzato dei listini al dettaglio oltre a incidere sul potere d'acquisto dei cittadini determinerebbe effetti depressivi sui consumi", ha dichiarato Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti.

Economia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Raid su Teheran, la Turchia schiera Patriot. Iran: "Oltre 1.300 morti dall'inizio della guerra"
Ue, in arrivo misure di emergenza su bollette e rinnovabili a causa della guerra: cosa cambia
Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa: cosa vuol dire e cosa accade ora
La Camera ricorda le donne iraniane, il premio Nobel Shirin Ebadi: "Altri Paesi non decideranno per noi"
Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema non è una buona notizia per l'Iran e per la fine della guerra
Giuseppe Acconcia
Chi è Mojitaba Khamenei, figlio di Alì scelto come suo successore: è la nuova Guida Suprema dell'Iran
Quanti italiani sono rientrati dalle aree di guerra e quanti sono ancora bloccati
La strage di studentesse iraniane nella scuola di Minab: sotto accusa un Tomahawk degli Usa
La guerra in Iran mette a rischio anche le rate del mutuo: un economista spiega per chi possono aumentare
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
news
api url views