Credit Suisse, Ubs rialza offerta a 2 miliardi di dollari: “Raggiunto accordo per l’acquisto” Il colosso bancario svizzero Ubs ha rialzato la sua offerta a 2 miliardi di dollari per l’acquisto di Credit Suisse. L’accordo, mediato dal governo svizzero, sarebbe stato raggiunto.

A cura di Susanna Picone

Le trattative sul futuro di Credit Suisse sarebbero giunte a una conclusione. Il colosso svizzero Ubs avrebbe raggiunto un accordo per acquistarla. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'intesa è valutata circa 2 miliardi di franchi svizzeri.

Inizialmente Ubs avrebbe offerto 1 miliardo di dollari. Una cifra che, secondo rumors raccolti da Bloomberg, sarebbe stata considerata troppo bassa.

"L'accordo tra le due maggiori banche svizzere – scrive oggi Financial Times – dovrebbe essere firmato questa sera". Secondo questa offerta, Ubs pagherà più di 0,50 franchi svizzeri per azione, in aumento rispetto all'offerta di 0,25 franchi di oggi, ma molto al di sotto del prezzo di chiusura di venerdì di 1,86 franchi del Credit Suisse.

La Banca nazionale svizzera ha accettato di offrire una linea di liquidità da 100 miliardi di dollari a Credit Suisse come parte dell'accordo.

Le autorità svizzere, scrive Ft, sono pronte a modificare le leggi per aggirare il voto degli azionisti. Si tratterà di una transazione interamente azionaria e il prezzo sarà una frazione di quello del Credit Suisse alla chiusura di venerdì, quando la banca era valutata 8 miliardi di dollari circa. Un mese fa le azioni di Credit Suisse valevano 2,77 franchi e sei mesi fa erano scambiate a 4,64 franchi.

Il Consiglio federale svizzero ha indetto una conferenza stampa alle 19,30 di oggi. L'ipotesi è che venga annunciato l'accordo per l'acquisizione da parte di Ubs.

Se Credit Suisse non trova più alcun acquirente vuole dire che non ha più valore: aveva detto in una intervista Klaus Wellershoff, ex capo economista dell'allora Società di banca svizzera (Sbs) intervistato oggi da Blick Tv sugli ultimi sviluppi relativi all’istituto nel caos.