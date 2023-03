Ubs offre 1 miliardo per comprare Credit Suisse, la banca svizzera: “Troppo poco” Ubs ha offerto un miliardo di dollari per comprare Credit Suisse. Ma l’istituto svizzero ha rifiutato, ritenendo l’offerta troppo bassa.

A cura di Annalisa Girardi

Ubs ha offerto un miliardo di dollari per comprare Credit Suisse. Ma l'istituto svizzero ha rifiutato, ritenendo l'offerta troppo bassa. Lo scrive l'agenzia Bloomberg, citando delle fonti finanziarie. Credit Suisse ha chiuso venerdì a un valore di mercato di circa 8 miliardi di dollari (circa 7,4 miliardi di franchi) e riterrebbe troppo bassa la proposta. Nello specifico Ubs avrebbe offerto 0,25 franchi a ogni azione, da pagare sempre in azioni: per l'istituto di credito svizzero, però, una cifra così bassa rischierebbe di danneggiare gli azionisti.

Insomma, il pagamento di 0,25 franchi svizzeri ad azione è molto inferiore alle cifre di chiusura registrate venerdì, di 1,86 franchi svizzeri. L'obiettivo era quello di concludere l'accordo prima della riapertura dei mercati lunedì mattina.

Ad aver riportato per primo la notizia dell'offerta di Ubs è stato il Financial Times. Sempre secondo quanto fatto sapere dal quotidiano finanziario, le autorità svizzere starebbero cercando di cambiare la normativa, in modo da evitare un voto degli azionisti sull'operazione. Tuttavia, le due parti sarebbero comunque ben lontane dall'intesa. La situazione però è in rapida evoluzione ed entro sera potrebbero ancora cambiare le condizioni dell'accordo.

Intanto il sindacato svizzero dei bancari ha chiesto che le parti sociali siano invitate al tavolo delle discussioni. "Nessuna decisione dovrebbe essere presa prima che le parti sociali siano coinvolte nelle discussioni. Per i circa 17.000 dipendenti del Credit Suisse in Svizzera, la posta in gioco è enorme", ha dichiarato l'Associazione svizzera degli impiegati di banca (Aseb).