Crac Silicon Valley Bank, Biden rassicura gli americani: “Nessuna perdita a carico dei contribuenti” Il presidente americano Joe Biden ha cercato di rassicurare i cittadini americani sulla crisi della banca Svb: “Non è la crisi del 2008, ma servono più regole per le banche”. Intanto lo stesso governo USA è sceso in campo, promettendo che tutti i depositi saranno rimborsati. Ma non è servito a rasserenare i mercati internazionali.

A cura di Biagio Chiariello

"Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti". Lo assicura Joe Biden in merito alle misure "rapide" prese dall'amministrazione dopo il crac della Silicon Valley Bank. Il presidente degli Stati Uniti ieri ha chiamato il governatore della California, Gavin Newsom, per discutere proprio del fallimento dellʼistituto californiano, il più grande crollo di una banca americana dalla crisi Lehman Brothers nel 2008.

Usa corrono ai ripari dopo il crac di Svb

Biden ha fatto sapere che intende chiedere al Congresso e alle autorità di regolamentazione di rafforzare le regole per le banche. Il Tesoro, la Fdic e la Fed hanno già annunciato – in una nota congiunta – che tutti i depositi presso Svb saranno disponibili da oggi, quindi anche quelli sopra il 250.000 dollari assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corp.

Inoltre la banca centrale mette a disposizione una nuova finestra di liquidità per aiutare le banche a rispondere alle richieste dei clienti in caso di fuga.

Crollano borse europee

La discesa in campo del governo americano, che ha promesso che tutti i depositi saranno rimborsati, non ha comunque arrestato l'emorragia di fiducia.

Le borse europee sono cadute a picco: Maglia nera è Milano, con il Ftse Mib che crolla del 3,2%, affossata dalle banche: Bper -7,2%, Banco Bpm -6,3%, Intesa Sanpaolo -5,4%. Francoforte perde il 2,9%, Parigi il 2%, Londra l'1,7%, nonostante il salvataggio da parte di Hsbc che ha acquisito per una sterlina il ramo britannico di Svb.

Cosa ha detto Biden sul caso Silicon Valley Bank

"Non è una crisi come quella del 2008" e "non ci saranno perdite a carico dei cittadini americani" ha detto Biden ai cronisti

"Gli americani possono stare tranquilli: i loro depositi sono al sicuro", ha detto il numero uno della Casa Bianca anche in merito alle tensioni sul sistema bancario. Biden ha provato quindi a dipingere in maniera ottimistica la situazione dell’economia americana, ma ha anche concesso che per il settore bancario servono più regole e ha aggiunto che "i manager delle banche che si sono rivelate in difficoltà dovrebbero essere licenziati".