Finiti gli esami di maturità, che dovrebbero concludersi intorno alla prima metà di luglio, è tempo di preparare di valige e lasciarsi alle spalle l'ansia, la fatica e lo stress delle prove scritte e del colloquio orale per dedicarsi al divertimento e al relax. Dalle isole della Grecia alle Baleari, dalle città della Spagna alle mete italiane più desiderate, ecco alcune idee e consigli su dove fare il viaggio dopo il diploma per festeggiare con gli amici questo importante traguardo, con un occhio al budget per trovare le destinazioni più low cost. Dimenticate i professori e la scuola e trascorrete del tempo con i vostri compagni per tornare carichi e riflettere bene su cosa fare dopo la Maturità. Il viaggio dopo l'esame di Stato è una esperienza unica nella vita e deve essere pianificato nei minimi dettagli. In poche parole, deve essere indimenticabile.

Al mare in Grecia e in Spagna

Tra le mete più amate dagli studenti per il viaggio della Maturità ci sono quelle balneari, all'insegna di sole, relax e tanto divertimento. Al primo posto di quelle più richieste ci sono le isole della Grecia, belle oltre che economiche, come Mykonos, che è la più mondana e trasgressiva, Ios e Kos, che sono tra le più famose, ma anche Corfù, Rodi, Zante e Creta. Discoteche, bar e ristoranti convenienti, sistemazioni economiche e collegamenti low cost le rendono tra le destinazioni più appetibili per i giovanissimi alla loro prima esperienza all'estero. Qui, dunque, vigono solo due regole: sole e mare di giorno e baldoria ed eccesso di notte. Lo stesso vale per la Spagna: Ibiza è la meta più nota, con i suoi locali e dj set più famosi d'Europa, insieme a Lloret de mar, città della Costa Brava, non lontano da Barcellona. Per chi abbia la possibilità di spendere cifre più alte ci sono anche Formentera e Palma de Maiorca, mentre se il vostro obiettivo è risparmiare valide alternative sono Pag, in Croazia, e Sunny Beach in Bulgaria, dal prezzo piccolo ma dal divertimento esagerato.

Città d'arte europee e InterRail

Per gli amanti dell'arte e della cultura, che vogliano saziare la propria sete di conoscenza oltre che divertirsi, si possono prendere in considerazione tra le mete del viaggio dopo la Maturità le città d'arte europee e italiane. Tra le più richieste ogni anno ci sono Londra, Amsterdam, Praga, ma anche Parigi e Madrid, oltre a Barcellona e Lisbona che sono forse le più complete per una vacanza indimenticabile, perché in grado di coniugare l'arte al mare e alla movida notturna. Per coloro che hanno da poco compiuto 18 anni viaggiare in giro per il Vecchio Continente è ancora più facile, grazie all'InteRrail ce permette di fare il giro dei paesi dell'Ue e gratis. L'unica cosa di cui dovrete armarvi è di un buono spirito di adattamento per viaggiare in treno di notte e quindi risparmiare su alberghi ed ostelli e fare i turisti di giorno. Tra i vari tipi di viaggio post- maturità questa è senza dubbio l'esperienza più forte, che regala un forte senso di libertà e di avventura. Tra le destinazioni italiane, ci sono Roma, Firenze e Napoli.

Mare e cultura anche per chi resta in Italia

Anche i neo-diplomati che decidono di restare in Italia per il loro viaggio post Maturità hanno l'imbarazzo della scelta. Se si desidera una meta all'insegna del mare del divertimento, si consiglia il Salento e Gallipoli in particolare, ma anche la Riviera Romagnola, tra Rimini e Riccione, con le loro spiagge meravigliose e le discoteche e locali notturni all'ultima moda. A questi si aggiunge la Sicilia, dove balli in spiaggia, falò e ottima musica saranno la cornice ideale di una vacanza indimenticabile. Per gli appassionati di musica, si può decidere di coniugare la vacanza con uno dei grandi eventi in programma nel nostro Paese come il Firenze Rocks o il Lucca Summer Fest, che ogni anno ospitano numerosi artisti internazionali.

Il sogno Stati Uniti

Considerati i budget degli studenti, le mete d'oltreoceano saranno prese in considerazione solo da pochi fortunati che potranno permettersi una vacanza di lusso. Ma chi non ha nessun problema economico dopo le fatiche degli esami può iniziare a pensare agli Stati Uniti o addirittura all'Australia. A New York è possibile assaporare un'atmosfera modaiola e trendy, visitare alcuni dei musei più importanti al mondo e magari frequentare un corso di inglese: molti studenti possono approfittare di un viaggio studio per far diventare il loro sogno realtà e scoprire un enorme varietà di culture, divertimenti, paesaggi ed atmosfere.