Si fa chiamare "nonno Erasmus" e in fondo quell'appellativo gli piace molto. Già, perché non fa che indicare che la terza età non va interpretata necessariamente come un periodo di riposo, ma anche come un momento di intensa attività nella vita di un uomo o di una dona. Nonno Erasmus si chiama Miguel Castillo, ha 80 anni suonati, si è iscritto all'Università e come molti altri studenti si appresta a svolgere un periodo in Erasmus a Verona: "Non chiudetevi in casa, apritevi al mondo, perché possiamo dare molto alla società, e ricevere ancora molto", dice orgoglioso della sua scelta di trascorrere qualche mese all'estero.

Scelta tutt'altro che facile: cinque anni fa infatti Miguel Castillo è stato colpito da un infarto dal quale si è ripreso grazie a un intervento chirurgico a cuore aperto e a 4 by-pass,. Quel malore, che avrebbe potuto essergli fatale, ha fatto scattare in lui una nuova consapevolezza: quell'esperienza gli aveva fatto sfiorare la morte ma anche fatto sorgere il desiderio di riprendersi la vita che gli appartiene, anche se anziano. "Mi sono detto: devo fare qualcosa, non posso restare fermo".

Castillo, notaio in pensione con tre figlie e sei nipotini, si è quindi iscritto alla facoltà di Storia e Geografia dell'Università di Valencia. Al terzo anno di studi è arrivata la proposta di un periodo di studio Erasmus in un'altra università europea. Nonostante le proteste della famiglia l'anziano ha accettato e il 19 febbraio sarà tra i banchi dell'Università di Verona. Perché proprio Verona? "Ho scelto Verona in ricordo di un viaggio: 42 anni fa ero a Verona con la mia prima moglie per ascoltare all'Arena la divina Maria Callas". Dopo la diffusione della notizia Castillo è diventato una star, tra richieste di interviste e addirittura di autografi. L'ottantenne viene descritto come uno studente modello: frequenta le lezioni ("Non tutto perché la mia età e i miei obblighi familiari non mi permettono di seguire il ritmo normale"), scambia appunti con i compagni di classe, chiede aiuto e lo offre."Qui sto benissimo -afferma- l'età non è un problema".