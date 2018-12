L'ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista sta tornando in Italia. Con un messaggio diffuso attraverso la propria pagina Facebook, l'ex onorevole grillino ha spiegato: "Dopo 16.718 km in bus (più altri su varie imbarcazioni), con qualche kg in meno noi due e qualcuno in più Andrea, dopo aver visitato 9 paesi, scritto reportage, girato documentari, dopo aver vissuto per 7 mesi la vita che sognavamo per nostro figlio… torniamo a casa. Un saluto e un augurio di Buon Natale a tutti quanti!".

Proseguendo, nel video allegato al post, Di Battista lancia una bordata alla stampa italiana, spiegando che tornerà in Italia per difendersi "dalle stronzate che scrivono su di me". Il riferimento è alle inchieste condotte da alcuni giornali italiani sull'azienda di famiglia, dalle quali è emerso che la società oltre ad avere debiti con il fisco non pagherebbe da qualche tempo i dipendenti.

"Con Luigi, che è come un fratello per me, parleremo, e vedremo il da farsi. Mi tocca tornare anche un po' per difendermi dalle stronzate che scrivono su di me'. In sette mesi di viaggio ho speso circa 19mila euro, compresi biglietti e regali, se fossimo rimasti a Roma, per l'affitto, in sei mesi ne avremmo spesi 9.600, spese escluse. Grazie a Dio questi soldi li abbiamo avuti, ce li siamo guadagnati facendo un sacco di inchieste. Siamo riusciti a spendere poco grazie alle tantissime persone che ci hanno ospitato, più di 50 persone in tre mesi".