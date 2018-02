Sono ben 740 i milioni di euro stanziati oggi dal Cipe,il Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, per qualificare l'offerta culturale dei centri storici italiani. Una cifra ingente che servirà a rafforzare l'offerta culturale e potenziare sistemi urbani e la promozione turistica delle nostre città. È quanto previsto dal piano approvato oggi, che consiste in tutto in 59 interventi, che nei prossimi anni porteranno all'apertura di nuovi cantieri culturali che potranno sostenere la ripresa economica soprattutto attraverso il riordino e il rilancio del comparto turistico.

Tra questi 59 interventi ci sono 360 milioni di euro per i centri storici di Napoli, Palermo, Cosenza e Taranto, 10 mln per la buffer zone di Pompei, 32 mln per Ostia antica, 20 mln per la riqualificazione del litorale domizio, 135 milioni per l'audiovisivo e le imprese culturali creative, 55 milioni per il turismo sostenibile e di qualità. Con questi investimenti, sottolinea il ministro di cultura e turismo Dario Franceschin