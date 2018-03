Un drammatico incidente sul lavoro si è consumato oggi in pieno centro a Cuneo. Un operaio di cinquantanove anni è caduto nella tromba delle scale durante alcuni lavori di ristrutturazione e, portato all’ospedale Santa Croce in gravi condizioni, è purtroppo deceduto qualche ora dopo il ricovero. Troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente. La vittima si chiamava Guido Tomatis ed era al lavoro per conto della ditta “Gran Clima” all'interno di un palazzo sede della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei nella centralissima piazza Europa. Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e il 118. Lo Spresal dell’Asl cuneese che si occupa di sicurezza sul lavoro ha avviato le indagini per capire l'esatta dinamica dell’incidente. Come si legge sui quotidiani locali, Guido Tomatis era stato consigliere comunale e vicesindaco di Briaglia, nella provincia di Cuneo.

"Era una persona vera e sincera, ci mancherà" – “Abbiamo perso un punto di riferimento per l’intera comunità briagliese. Guido era il presidente e l'anima trainante del Comitato Landandè e anche il responsabile del gruppo di Protezione Civile. Partecipava a tutte le attività della Pro Loco e, soprattutto, era un vero amico – così l'attuale vicesindaco di Briaglia, Dario Filippi, ha commentato la tragica notizia – . Aveva la capacità di coinvolgere gli altri e di spronarli, era una persona vera e sincera: ci mancherà e sarà insostituibile”. In tanti hanno anche lasciato un pensiero sui social per ricordare il cinquantanovenne: “Ciao Guido, volevi fare un viaggio con me per festeggiare i nostri 60 anni…ma sei partito da solo”, gli ha scritto un amico su Facebook.