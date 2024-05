“Zucchero è passato davanti a tutti all’imbarco in aeroporto”, ma l’artista smentisce la notizia

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

"Zucchero Sugar Fornaciari è passato davanti a tutti i passeggeri in fila". Il sito Dagospia racconta che questa mattina il noto artista, in partenza da Roma per Miami, avrebbe superato tutti i passeggeri in fila all'imbarco perché arrivato tardi. Poco dopo la notizia, lo staff ha però smentito tutto, spiegando come sono andate realmente le cose.

"Zucchero è passato davanti a tutti in aeroporto"

Questa mattina Zucchero era in aeroporto per prendere un volo della compagnia ITA Airways diretto a Miami e, stando al racconto di Dagospia, sarebbe arrivato tardi all'imbarco. Per questo motivo, si legge sul sito, "è passato davanti a tutti, comprese le persone in carrozzina, tra i mugugni degli altri passeggeri". L'artista, quindi, avrebbe saltato la fila e sarebbe andato diretto al gate, salendo così per primo sull'aereo.

Il cantante e il suo staff smentiscono la notizia

Poco dopo la diffusione della notizia, lo staff di Zucchero ha subito fatto chiarezza smentendo l'accaduto. Il responsabile della comunicazione dell'artista ha precisato che "il pre-imbarco dell’artista e del suo entourage era stato pianificato per lo svolgimento a bordo di alcune attività per conto di ITA Airways, che non hanno in alcun modo inciso sul ritardo iniziale dell’imbarco del volo". Fornaciari, quindi, non avrebbe superato nessuna persona in fila e non avrebbe approfittato della sua notorietà. "Né l'artista né il suo entourage oggi hanno abusato della loro veste e men che meno violato e ignorato regole e persone", conclude il responsabile della comunicazione. Zucchero era in partenza per l'America per alcune tappe del suo tour mondiale Overdose D'Amore, che a maggio toccherà diverse città, come New York, Boston, Fort Lauderdale.