Tutti i vincitori del Nobel per la Letteratura: l’elenco completo dal 1901 ad oggi Oggi verrà assegnato il premio Nobel per la Letteratura, e come al solito le speculazioni sono tantissime: in attesa di scoprire chi sarà insignito del riconoscimento letterario più prestigioso al mondo, diamo uno sguardo alle autrici e agli autori che se lo sono aggiudicato in passato. Una lista che annovera 6 premi Nobel italiani.

Il 7 ottobre verrà assegnato il premio Nobel per la Letteratura, e come al solito le speculazioni sono tantissime: i bookmakers hanno già fornito le proprie quote, delineando un possibile toto vincitori. Tuttavia, come sappiamo, la short list dei candidati è blindatissima e nella disponibilità della sola Accademia Svedese. In attesa di scoprire chi sarà insignito del riconoscimento letterario più prestigioso al mondo, diamo uno sguardo alle autrici e agli autori che se lo sono aggiudicato in passato; una lista che comprende diverse personalità italiane: Giosuè Carducci, Grazia Deledda, Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale e Dario Fo. Il nostro paese è ben posizionato anche nella classifica dei Paesi che hanno dato i natali al maggior numero di premi Nobel per la Letteratura: all'inarrivabile Francia (che può fregiarsi di ben 15 autori da Nobel), seguono a pari merito gli Stati Uniti e il Regno Unito (10 per ogni paese), la Germania e la Svezia (8 per parte) e per l'appunto l'Italia (che condivide il quarto posto con la Spagna: ambedue i paesi hanno infatti ospitato 6 premi Nobel). Tutti i vincitori del Premio Nobel per la letteratura, dal 1901 a oggi: