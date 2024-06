Tutti i festival musicali italiani dell’estate 2024: la guida aggiornata

video suggerito

Festival 2024, foto di repertorio

Da fine maggio fino agli ultimi giorni di settembre, l'Italia intera sarà attraversata dai Festival musicali, da nuove realtà realtà come il Red Valley Fest che registra un grande parterre di artisti alla sua ottava edizione, a Ferrara sotto le stelle, arrivata ormai alla sua 28° edizione. Qui la guida aggiornata ai festival musicali italiani.

I-Days 2024

I-Days Milano, dal 29 maggio al 12 luglio

Tra i festival più importanti in Italia, vede in scaletta nomi come Metallica, Lana del Rey, Green Day, Doja Cat, Tedua, 21 Savage, Offset, Sum 31, ma anche gli Stray Kids. Si tiene all'Ippodromo SNAI La Maura e l’Ippodromo Snai San Siro.

Rock in Roma 2024

Rock in Roma, dal 13 giugno al 3 agosto

Dopo aver cominciato con i CCCP – Fedeli alla Linea lo scorso 13 giugno, uno degli appuntamenti estivi più longevi si terrà a Roma, nello scenario dell'Ippodromo delle Capannelle, ma anche alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Da Gemitaiz a Geolier, passando per Noyz Narcos, Tommaso Paradiso, i Club Dogo e i Placebo.

Marlene Kuntz, foto di Michele Piazza

Be Alternative Festival dal 14 giugno al 16 agosto

I protagonisti della musica italiana e internazionale, come Calcutta, Colapesce Dimartino e Kula Shaker si troveranno in Calabria, tra le rive del lago Cecita ma anche nel centro storico di Cosenza.

La Prima Estate 2024

La Prima Estate, dal 14 al 23 giugno

Diventato ormai uno degli appuntamenti estivi più imporatnti del Sud Italia, il festival si terrà, come nelle scorse edizioni al lido di Camaiore in provincia di Lucca. Da Venerus a Motta, passando per Paolo Nutini e i Fontaines D.C, il festival vedrà arrivare quest'anno anche Paolo Nutini.

Fiera Milano Live, 2024

Fiera Milano Live, dal 15 giugno al 17 agosto

Fiera Milano cala una delle line-up più interessanti del panorama italiano: dopo aver cominciato lo scorso 12 giugno con Evanescence, tre giorni dopo si sono esibiti Salmo e Noyz Narcos. Seguiranno musicisti come Gigi D'Agostino, Paul Kalkbrenner, ma anche gli Arcade Fire, i Black Eyed Peas e Nickj Minaj. Tutto questo nei 60mila medri quadrati di Cargo 1, un’area collocata nel quartiere espositivo di Fiera Milano (Rho).

Ferrara Summer Festival, 2024

Ferrara Summer Festival dal 20 giugno al 12 luglio

Per la sua 28esima edizione, il Ferrara Summer Festival si regala alcuni dei protagonisti della nuova musica urban italiana. Da Anna a Tony Effe, passando per Annalisa, Tommaso Paradiso e la coppia Coez-Frah Quintale. Tutto si terrà nel centro storico di Ferrara.

Apolide Festival, 2024

Apolide Festival dal 21 al 23 giugno

Ad Ivrea ritorna l'Apolide Festival per un'edizione in cui spiccano, oltre a Cosmo e i Tre Allegri Ragazzi Morti, reduci dal nuovo album, Laila al Habash e OkGiorgio, oltre ai protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo: i Santi Francesi.

Flowers Festival, 2024

Flower Festival dal 26 giugno al 13 luglio

Si terra a Collegno, nel Parco della Certosa Reale, la nuova edizione del Flower Festival. Un appuntamento che vede tra i protagonisti Venerus, ma anche Rose Villain e Willie Peyote, accompagnati da giovani talenti come Ele A e Centomilacarie.

Locus Festival, 2024

Locus Festival dal 28 giugno al 14 agosto

I 20 anni del Locus Festival si festeggeranno con un tour di appuntamenti che vedrà impegnate città come Bari, Fasano, Locorotondo, ma anche Alberobello. Grande attesa per l'apertura di Calcutta, ma ad animare il Festival ci sarà anche la padrona di casa Serena Brancale e Daniela Pes. Il 12 agosto, grande attesa per Nas, mentre il giorno dopo a Locorotondo ci sarà Marco Castello.

Gaeta Jazz Festival, 2024

Gaeta Jazz Festival dal 28 giugno al 14 luglio

Alcuni protagonisti del new-jazz europeo, ma non solo, si ritroveranno a Gaeta dal prossimo 28 giugno. Da Theo Crocker a Maria Chiara Argirò, passando per i C'mon Tigre, la rassgna si chiuderà il 14 luglio con il trio: Coca Puma, Parbleu e Emma-Jean Thackray.

Eolie Music Fest, 2024

Eolie Music Festival dal 4 al 7 luglio

Il 4 luglio si apre la nuova stagione dell'Eolie Music Festival che si sposterà dal porto di Capo D'Orlando Marina a Salina, Lipari, fino alla chiusura a Panarea il prossimo 7 luglio. Tra i nomi più unteressanti, non possono mancare la coppia Ensi & Nerone, ma anche la chiusura con Diodato ed Elisa.

Kappa Futurfest, 2024

Kappa FuturFestival dal 5 al 7 luglio

Il meglio della musica elettronica ritorna al Parco Dora di Torino, con una line-up che vede Barbara Lago, Andrea Oliva e Nic Fanciulli, il ritorno di Carl Cox e Jeff Mils, senza dimenticare Nina Kraviz. Ospite speciale anche Skirllex con Blawan.

Electropark Festival, 2024

Electropark Festival dall’11 al 14 luglio

Dopo il prologo del 1 luglio, a Genova ritorna l'Electropark: l'11 luglio si apre sulla Terrzza Mirador con il live di Francesca Heart, mentre il giorno dopo tra il Mercato dei Pescatore e il Virgo Club si esibiranno El Kontesssa, Doulou e Lydo. Il 14 al Groove Island chiudono la kermesse i Toy Tonics Jam.

Sottosopra Festival, 2024

Sottosopra Fest dal 14 luglio al 15 agosto

Gallipoli diventa dal 14 luglio al 28 agosto uno dei palchi più rap in Italia: da Kid Yugi a Gue, passando per Capo Plaza, Anna, Rose Villain, Massimo Pericolo e Gemitaiz. A chiudere il cerchio, il 15 agosto Tedua al Vega Discoteque.

Porto Rubino, 2024

Porto Rubino dal 15 al 21 luglio

Nato nel 2019, è diventato negli ultimi anni il "Festival del mare" che celebra i porti pugliesi con grande musica. Sul palco ci saranno autori come Arisa, Morgan, ma anche Lucio Corsi.

No Borders Music Festival, 2024

No Borders Music Festival dal 20 luglio al 4 agosto

Nello splendido scenario dell'Altopiano del Montasio in provincia di Udine, quest'anno si esibiranno autori come Goran Bregovic, ma anche Corinne Bailey Rae e Manu Chao.

Neema Fest, 2024

Neema Fest il 21 luglio

Sul palco del Carroponte di Milano, il prossimo 21 luglio arriva la quarta edizione del Neema, il festival che mette insieme gli artisti afroitaliani in Italia. Dalle 16 si alterneranno oltre 20 cantanti, tra cui Bello Figo e Chadia, mentre la serata si concluderà con il concerto full band di Fally Ipupa, unica tappa italiana dell’artista congolese famoso in tutto il mondo.

Green Valley Pop Festival, 2024

Green Valley Pop Fest il 4 agosto

In Sicilia, esattamente a Trapani, arriva il Festival delle giovani promesse della musica italiana. Molta curiosità attorno alla vincitrice di Amici Sarah, in compagnia di Petit. Sul palco ci saranno anche Alessandra Amoroso, Ernia e Tony Effe.

Panorama Festival, 2024

Panorama Festival dall’10 al 17 agosto

La musica elettroncia sbarca in Puglia: si apre il 10 agosto alle Cave del Duca con Michael Bibi, mentre nei giorni successivi si alterneranno Marco Carola, Carl Xox, Paul Kalkbrenner, ma anche Konrad ed Enrico Sangiuliano.

Red Valley Festival, 2024

Red Valley Festival dal 14 al 17 agosto

Alla sua ottava edizione, il Red Vally Festival che si terrà in Sardegna, ad Olbia precisamente, è diventato uno degli appuntamenti principali della musica urban in Italia. Da Ghali a Macklemore, passando per Gazzelle Max Pezzali e Tommaso Paradiso. Il 17 agosto si chiude con una lunga line-up, incorniciata dalla presenza dei Club Dogo.

Color Fest, 2024

Color Fest dal 14 al 16 agosto

Nelle colline calabresi, nello scenario dell'Agriturismo Costantino di Maida, una delle line-up più interessanti e contemporanee dell'estate italiana. Dagli Editors a P.Hinson, passando per la coppia Fulminacci/Cosmo.

Distorsioni Festival, 2024

Distorsioni Fest dal 23 al 25 agosto

In provincia di Bari, ad Acquaviva delle Fonti, arriva per l'11° edizione il Distorsioni Fest che vedrà, anche quest'anno, il meglio della scena emo/post-punk e alt-rock internazionale. Infatti per la prima volta ci saranno autori come la band irlandese dei Gilla Band, ma anche i DITZ, che hanno girato l'Europa con gli Idles nel loro ultimo tour. In rappresentanza della scena italiana Sick Tamburo, ma anche Liquami e Quercia.

Beat Festival, 2024

Beat Festival dal 24 agosto al 2 settembre

Nella sua nona edizione, dopo aver superato le 130mila presenze nel 2023, ritorna il Beat Festival nella provincia empolese. Una line-up che vede in apertura Gabry Ponte il prossimo 29 agosto, seguito nei giorni successivi da autori come I Santi Francesi e gli Omini. Tutto verrà chiuso il prossimo 2 settembre dal concerto di Franz Ferdinand.

Jazz:Re:Found, 2024

Jazz:Re:Found dal 28 agosto al 1 settembre

Da ormai decenni, Jazz:Re:Found è il centro di gravità permamente del jazz in Italia. Il Festival quest'anno ospità in Piemonte, autori come Ezra Collective, ma anche Marcos Valle e Jamz Supernova. Tra gli altri, Dj Koco si esibirà a Cellamonte in esclusiva per il Jazz:Re:Found.

Punkadeka, 2024

Punkadeka Festival il 1 settembre

Il prossimo 1 settembre, per la prima volta al Circolo Magnolia di Milano, alcuni dei migliori esponenti del punk-rock internazionale si riuniranno in Italia: dagli Uk Subs ai Bull Brigade, passando per i Sub Disorder e i The Rubber Room.

Decibel Open Air 2024

Decibel Open Air il 7 e 8 Settembre

A chiudere la stagione dei Festival, ci sarà il Decibel Open Air al Bosco Albergati di Modena. Un appuntamento di due giorni che vedrà oltre 40 artisti di muscia elettronica, come Luca Agnelli, ma anche Cltx e Franky Rizardo.

Kido Music Summer Days il 13 agosto

Si terrà al Castello Torremare di Metaponto il 13 agosto a partire dalle ore 21 il Kido Music Summer Days che vedrà come protagonista, nell'unica data in Basilicata, Cosmo che presenta il live che segue il suo ultimo disco "Sulle ali del cavallo bianco". Nelle prossime settimane saranno divulgate ulteriori informazioni sul festival.