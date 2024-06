video suggerito

Tutti da Taylor Swift, dopo i reali inglesi anche Paul McCartney al concerto dell’artista Dopo il principe William e i suoi figli, anche i reali della musica certificano l’enormità del successo di Taylor Swift. Tra il pubblico a Londra arriva anche sir Paul McCartney, immortalato in diversi video social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Dopo la famiglie reale inglese, anche gli dei della musica partecipano al concerto di Taylor Swift. Paul McCartney è stato immortalato a Wembley per la terza tappa del The Eras Tour. Pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 82esimo compleanno, l'ex star dei Beatles ha consacrato, qualora ce ne fosse bisogno, colei che è senza ombra di dubbio l'artista più influente del globo in questo momento storico. Il suo ingresso è stato documentato da un fan su X (ex Twitter), in una clip che mostra McCartney entrare in una tenda VIP dopo aver salutato alcuni ammiratori e accettato i loro braccialetti. Ad un certo punto, ha persino alzato le braccia in aria, suscitando gli applausi di centinaia di partecipanti.

Anche il principe William con i figli al concerto di Taylor Swift

Nelle ore precedenti, invece, Taylor Swift si era fatta immortalare assieme al principe William e i figli George e Charlotte, presenti in occasione del secondo concerto di sabato sera, a dimostrazione dell'enorme attrattiva dell'artista su diverse generazioni.

Taylor Swift in concerto a Milano a luglio

Intanto Taylor Swift tornerà anche in Italia a dieci anni dall'ultima volta. Il suo The Eras Tour, tour dei record, questa volta comprende anche due date in Italia, a Milano, il 13 e il 14 luglio 2024 (la seconda è stata aggiunta successivamente al primo annuncio). Una notizia che ha mandato in visibilio i fan della cantautrice americana, amatissima anche in Italia e recordwoman del pop Mondiale.

L'ultima volta di Taylor Swift in Italia nel 2011

Sono passati 13 anni da quando Taylor Swift cantò per la prima – e unica – volta nel nostro Paese: era il 2011 e la cantautrice americana si esibì al Mediolanum Forum di Milano, aperta da Emma, per lo Speak Now World Tour. Il concerto cominciò con un "Buonasera Milano" rigorosamente in italiano, proseguendo, poi, in inglese dando il benvenuto al pubblic e dicendo: "Sono Taylor e questo è il mio primissimo concerto che faccio in Italia. Sono così contenta di vedere tutte queste facce stupende, grazie mille per essere qui, stasera". Hanno dovuto aspettare dodici anni, i fan di Swift, e ne dovranno aspettare ancora uno, per rivedere quella che nel frattempo è diventata la principale star del pop mondiale.