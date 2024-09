Trovato un messaggio in una bottiglia, risale a 200 anni fa: ecco cosa dice il biglietto

video suggerito

A cura di Redazione Cultura

Un team di studenti volontari, guidati dall'archeologo Guillaume Blondet, ha trovato un messaggio in una bottiglia risalente a circa 200 anni fa. Il gruppo è impegnato in uno scavo archeologico nel nord della Francia – sul sito di Camp de César, tra i paesi di Puys e Bracquemont (Seine-Maritime) -, infatti, è stato ritrovato un messaggio inserito in una piccola bottiglia di sale del XIX secolo accompagnata da due monete, tutte contenute in un barattolo di ceramica, come spiega la pagina Facebook della città di EU, nel nord della Francia: "Il servizio archeologico della città di Eu sta conducendo un'operazione di ricerca presso il luogo del Caesar's Camp a Bracquemont. Situato sul bordo di una scogliera e delimitato da un enorme pendio, il sito è interpretato come un recinto fortificato del periodo gaulano (…). Vengono finanziati e realizzati in partenariato con il Servizio Regionale di Archeologia nell'ambito dei siti archeologici minacciati dal declino della costa".

Cosa c'è scritto nel messaggio

È una scoperta curiosa e importante, come spiega anche il caposquadra Blondel, a capo del servizio archeologico della città di Eu che ha detto via mail ad Artnet: "Questi scavi hanno prodotto una testimonianza molto toccante e particolare. Questa capsula del tempo è stata lasciata in un settore che è stato scavato per molto tempo e che ora è minacciato dal ritiro della linea costiera". Il messaggio diceva: "PJ Féret, nativo di Dieppe, membro di varie società intellettuali, vi effettuò degli scavi nel gennaio 1825. Continua le sue ricerche in questa vasta area conosciuta come Cité de Limes o Campo di Cesare" laddove Féret era un personaggio importante del posto, stando ai registri comunali che confermano come fu lui a effettuare il primo scavo in quel posto.

"Era il tipo di fiala che le donne portavano al collo e che conteneva sali profumati. È stato un momento assolutamente magico – ha detto Blondel, stando a quanto riporta la BBC -. Sapevamo che in passato c'erano stati degli scavi qui, ma trovare questo messaggio di 200 anni fa… è stata una sorpresa totale. A volte vedi queste capsule del tempo lasciate dai carpentieri quando costruiscono le case. Ma è molto raro in archeologia. La maggior parte degli archeologi preferisce pensare che non ci sarà nessuno che verrà a cercarli perché hanno fatto tutto il lavoro!". Il messaggio del Comune di Eu si chiude così: "Gli scavi hanno consegnato, tra l'altro, una testimonianza commovente e molto speciale. Un messaggio è stato scoperto in una piccola bottiglia di sale del XIX secolo accompagnata da due monete, tutte contenute in un barattolo di ceramica. Situata in un settore precedentemente indagato, è una "capsula del tempo" sepolta quasi 200 anni fa".