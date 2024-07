Tredici Pietro sul padre Gianni Morandi: “Prima lo negavo, poi ho accettato di essere figlio di”

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Tredici Pietro (ph laura Ferloni x Fanpage)

Essere figli di un artista famoso, importante, che addirittura ha scritto la Storia della musica italiana non è facile per un figlio che vuole intraprendere la carriera in quello stesso ambiente: i paragoni con il padre famoso, certo, ma anche il sospetto che la strada sia più in discesa grazie ad aiutini o anche solo al nome che si porta in eredità. Ne sa qualcosa Tredici Pietro, all'anagrafe Pietro Morandi, figlio proprio di Gianni, che da anni fa rap e lo fa anche con discreto successo eppure nonostante ciò il fantasma del padre ha aleggiato per anni su di lui che, nonostante professasse la tranquillità, cercava di prenderne le distanze.

In passato, infatti, ha raccontato di aver nascosto al padre la sua passione, cercando di uscire fuori solo grazie alle proprie forze, eppure questo confronto ha continuato a inseguirlo. In un'intervista a Fanpage spiegò: "Quando canto ‘Metto fuori la testa dal buco, guardo cosa succede qui intorno, mastro sta' attento a tutti e a nessuno, con lo sguardo sfocato, vedo il contorno (in ‘Pizza e fichi', ndr)' per me significa dichiararmi al mondo come figlio di una persona, perché i ‘figli di' vivono costantemente questo paragone, c'è costantemente la figura di mio padre nella mia vita e per me ‘mettere la testa fuori dal buco' significa mostrarmi" e poco dopo a proposito di una collaborazione col padre spiegò, col sorriso sulle labbra: "Lui sì, io no. Me l'ha chiesto, però io non posso fare un featuring con mio padre, dai, mi ammazzo la carriera, mi distruggo, inizia e finisce. Troppo facile e allo stesso tempo difficile"

Nell'intervista che Fanpage gli ha fatto in occasione dell'uscita di High e Big Panorama volevamo evitare di tornare sull'argomento, eppure è stato lo stesso Tredici a inserire suo padre nella campagna di marketing (con la foto del volto sanguinante), nel video di Big Panorama e anche in alcuni versi della canzone: "Da quando avevo due peli e sono il figlio di Gianni, non so perché ci ho sofferto volevo solo che tu mi amassi per chi sono dentro. E per ‘sta roba ho fatto tutte le cose al contrario".

E visto il peso di queste barre gli abbiamo chiesto com sia cambiato, oggi, il suo rapporto con l'essere figlio di Gianni: "È successo che mi sono reso conto che fuggire da ciò che sei è impossibile. Non per farne un vanto, anzi, io ho sempre cercato di fare le cose per conto mio perché non volevo dipendere da quella cosa del figlio di, quindi non ho mai detto ai miei che facevo musica, ho sempre cercato di fare per conto mio. Infatti dico ‘Io volevo solo essere amato per chi sono io'. Solo che non posso non accettare il fatto che io sono io anche in quello, è una cosa che ho sempre negato, invece adesso inizio ad accettarla… Ho 25-26 anni, è finita quell'epoca, adesso si accetta e basta"