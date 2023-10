Tiziano Ferro esordisce al secondo posto in classifica col suo primo romanzo Non solo musica, col suo primo romanzo “La felicità al principio”, Tiziano Ferro esordisce in seconda posizione nella classifica dei libri italiani e in quinta, nella generale.

A cura di Francesco Raiola

Il suo ultimo album, "Il mondo è nostro" aveva debuttato in cima alla classifica FIMI degli album più venduti della settimana, e fino a ora è certificato oro. Una certificazione lontana da quelle a cui ferro era abituato, benché le cose nella discografia siano cambiate molto in questi ultimi anni e il cantautore di Latina sia stato protagonista di un tour negli stadi da centinaia di migliaia di spettatori. Ma Ferro può rifarsi guardando quello che sta succedendo al suo libro, "La felicità al principio", il primo romanzo, pubblicato da Mondadori.

Dopo una promozione fatta via Zoom, visto che la separazione dal marito Victor Allen gli ha impedito di poter venire in Italia dove non avrebbe potuto portare i figli, Ferro può godersi il secondo posto nella classifica italiana, alla prima settimana utile. Il romanzo del cantante, infatti, ha esordito alle spalle solo di Carrie Leighton – è uno pseudonimo – autrice Salani che ha pubblicato l'atteso Better Ossessione. Il cantante, però, è riuscito nell'impresa di esordire davanti a nomi come Alessandro D'Avenia, Marco Malvaldi e Viola Ardone, tra gli altri. Un risultato che sicuramente deve molto all'enorme popolarità del cantante, ma che non sempre è così scontato.

Il libro, inoltre, entra anche nella top 10 dei libri più venduti – senza badare alle categorie – ed è quinto alle spalle anche di Ken Follett con "Le armi della luce" (Mondadori) e Stefania S. con "Anime elettriche Love mi. Love mi" (Sperling & Kupfer), mettendosi alle spalle bestseller come Pera Toons, Aldo Cazzullo e Isabelle Allende. Ferro racconta la storia del famoso cantante "Angelo Galassi, risulta ufficialmente deceduto nel febbraio 2013, in circostanze mai del tutto chiarite. La verità è che negli ultimi dieci anni Galassi ha semplicemente trovato più facile nascondersi tra i grattacieli di New York. Ha nascosto se stesso e i suoi non pochi problemi legati all’alcol, al cibo e a un’identità sessuale incerta. Tutto è filato più o meno liscio finché non si è visto recapitare da una vecchia fiamma di una notte una bambina di quattro anni identica a lui, tranne per un dettaglio: Sophia non parla".

Leggi anche Orso attacca e uccide coppia e il loro cane mentre passeggiano: orrore al parco nazionale in Canada

Un libro che non è autobiografico, ma in cui è difficile non leggere alcune cose del cantante: ci sono abusi e dipendenze, parte della vita sia di Ferro che del protagonista del suo romanzo, si parla della grassofobia e dell'omofobia che l'autore di Rosso relativo ha vissuto sulla propria pelle. Il cantante, inoltre, è in radio con "Abbiamo già vinto", canzone cantata assieme a J-Ax, in top 20 tra quelle più trasmesse in radio.