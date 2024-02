Testo, video e significato di Bon Ton, Drillionaire e il superteam con Lazza, Blanco e Sfera Ebbasta Il 23 giugno 2023, Drillionaire ha pubblicato il primo singolo del suo producer album 10 dal titolo Bon Ton, in compagnia di Michelangelo, Blanco, Lazza e Sfera Ebbasta. Ecco il testo, il video e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza, Blanco, Drillionaire e Sfera Ebbasta, foto di Bogdan Piakov

Non c'era bisogno di un biglietto da visita per un producer multiplatino come Drillionaire, basti pensare solo nell'ultimo anno a hit come Boss di Tony Effe, Orange di Sfera Ebbasta e Luciano, e negli ultimi mesi del 2022 al lavoro con Shiva in Milano Demons. Ma proprio per questo motivo, la scelta di comporre un super team con Lazza, Blanco e Sfera Ebbasta per il brano Bon Ton ha dettato la linea di ciò che è stato il suo primo album ufficiale. Ad accompagnarlo nella produzione, Michelangelo, compagno fidato di Blanco. Bon Ton segna il primo capitolo di 10, con il video ufficiale che ha raccolto oltre 700mila visualizzazioni su YouTube alla sua uscita, entrando nelle tendenze in Italia. Qui il testo e significato di Bon Ton.

Il testo di Bon Ton

Blanchito, baby

Michelangelo

Money Gang

Diego

Okay, Zzala

Pensavo che non, non, non

Ho ancora imparato il Bon Ton, Ton, Ton

Stavolta spengo il TomTom

Scappo dai radar, cambio la trama

No, no

E mi chiedo da un po’, po’, po’

Se hai bevuto troppo Cointreau, ‘treau, ‘treau, ‘treau

E hai fatto lo show, show, show

In mezzo alla strada, tutta ubriaca

Sembravi me

Tiriamo le tre già che siamo qui

Gridiamoci il peggio e scopiamo di botto

Quelli come me senza un piano B

Non vanno all’inferno, ma un piano di sotto

Io sono sconvolto e vuoi del rum

‘Sto caldo mi ha sciolto, boiler room

E cerchi lo scontro e non è il mood

Se non sai chi ha torto, spoiler: tu

Mi sento in apnea, vivo come se fosse San Andreas

Alfabeto mors tua e vita mеa

Ma passano gli anni ma io non cambio idea

Ok, Zzala

Pensavo che non, non, non

Ho ancora imparato il Bon Ton, Ton, Ton

Stavolta spеngo il TomTom

Scappo dai radar, cambio la trama

No, no

E mi chiedo da un po’, po’, po’

Se hai bevuto troppo Cointreau, ‘treau, ‘treau, ‘treau

E hai fatto lo show, show, show

In mezzo alla strada, tutta ubriaca

Sembravi me

Sembravi me quando torno sbronzo e dormo sul parquet

Quanto ti sale male non capisco se

Provi a sputarci sangue, farei karate

E rompi il cazzo e sei convinta che l’abbia vinta

Mentre scappo in sala prove, cancelli il nome

Poi ti cola il fondotinta perché sei finta

Hai perso tutto come al poker, rimane un poster mio

L’effetto che mi fai quando dici che lo vuoi

Sembra che lavori al night, è afrodisiaco

Chi vuole acconsentire tace

Fai quello che ti pare e piace

Uoh-oh-oh-oh

Baby, scappo dai radar (Uoh), per venire da te (Uoh)

Ti hanno visto ubriaca (No), sono in giro nel club (No)

Io sono di quelli che sbatte la testa, poi sbaglia di nuovo (Uoh)

Non basterà chiedere scusa, quindi questa stavolta nemmeno ci provo

Non mi fido delle parole (No-no) e delle persone (No-no)

Perché cambiano in fretta (Uh), è una maledizione

No, non so fare l’amore (No-no)

Ma scopare per ore (No-no)

Fumi una sigaretta (Uh) affacciata al balcone (Uh-uh)

Non sono capace ad amare per finta (Uh)

Promettimi che sarà tutta la vita (Uh)

Parlavo di te in ogni singola rima (Uh)

Tu sei la mia melodia preferita

Money Gang

Pensavo che non, non, non

Ho ancora imparato il Bon Ton, Ton, Ton

Stavolta spengo il TomTom

Scappo dai radar, cambio la trama

No, no

E mi chiedo da un po’, po’, po’

Se hai bevuto troppo Cointreau, ‘treau, ‘treau, ‘treau

E hai fatto lo show, show, show

In mezzo alla strada, tutta ubriaca

Sembravi me

Il video ufficiale di Bon Ton

In tendenza su YouTube Italia con oltre 700mila visualizzazioni nelle prime 48 ore dalla sua uscita, il video ufficiale di Bon Ton, prodotto da Borotalco.tv, cerca di ricostruire l'immaginario che Drillionaire e Michelangelo hanno trasmesso attraverso la melodia del brano. Tra i simboli più chiari all'interno del video, oltre all'alternanza di ambienti futuristici con l'utilizzo di colori come il blu elettrico e il rosso terra, c'è un segno sul viso dei protagonisti: una cicatrice metallica.

Il significato di Bon Ton

Drillionaire ha pubblicato lo scorso 23 giugno Bon Ton, il primo singolo del suo nuovo album intitolato 10, uscito il 30 giugno 2023. Per l'occasione, ha invitato i tre autori più celebri dell'urban italiano in questo momento, Blanco, Lazza e Sfera Ebbasta, com'era accaduto solo il giorno prima alla coppia di producer Merk & Kremont che hanno accompagnato Marracash e Tananai in Un altro mondo. Bon Ton rappresenta la copertina di una notte d'estate in discoteca, con continui richiami alla leggerezza di una relazione viziata, senza seguire le regole del galateo, come quando Lazza canta nella prima strofa: "Io sono sconvolto e vuoi del rum, ‘sto caldo mi ha sciolto, boiler room e cerchi lo scontro e non è il mood, se non sai chi ha torto, spoiler: tu". Sfera Ebbasta sembra seguire la stessa linea nella seconda strofa, quando ammette di non riuscirsi a fidare delle persone: "Io sono di quelli che sbatte la testa, poi sbaglia di nuovo, non basterà chiedere scusa, quindi questa stavolta nemmeno ci provo, non mi fido delle parole e delle persone". Il ritornello, interpretato da Blanco, sembra ispirarsi a Right Now di Akon.