video suggerito

Testo e significato di Donna, Kid Yugi chiude la trilogia dell’amore dannato dopo Lilith ed Eva Donna è il singolo contenuto nella deluxe edition di I Nomi del Diavolo di Kid Yugi, dal titolo Tutti I Nomi Del Diavolo. La canzone chiude la trilogia dell’amore dannato, raccontata attraverso i singoli Lilith ed Eva. Qui il testo e il significato della canzone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kid Yugi, foto di Comunicato Stampa

Kid Yugi è uno dei protagonisti del 2024 della discografia italiana, una conferma arrivata anche grazie al suo secondo album I Nomi Del Diavolo, certificato doppio disco di platino FIMI e per 27 settimane nella Top 10 degli album più venduti. Lo scorso 1° novembre, a 7 mesi di distanza, è uscita anche la versione deluxe del progetto, che ha chiuso anche una delle prime trame musicali dell'autore di Massafra. Infatti, dopo Lilith ed Eva, ha pubblicato l'ultimo episodio del racconto in Donna, in cui si raggiunge la fase finale della relazione raccontata nei singoli precedenti. L'autore ha svelato che Donna "è uno dei pezzi a cui sono più legato, racconta di un’esperienza personale, autentica e vissuta in maniera intensa". La canzone è stata prodotta da Depha Beat, Junior K & CocoBeatz ed è contenutia in Tutti I Nomi Del Diavolo, epilogo di un progetto ispirato all’opera Il Signore delle Mosche dello scrittore britannico William Golding. La canzone ha già collezionato oltre 1330 video con la canzone in sottofondo su Tiktok. Qui il testo e il significato di Donna.

Il testo di Donna

Dammi solo due parole e poi uscirò di scena

Perché ‘sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena

Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena

E mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena

Minacci di rovinarmi, sto qui a motivarti

Perché hai tutto e non ti basta, o forse non ti basti

Ti ho in testa come un trauma e voglio liberarmi

E se ‘sta storia è un pianoforte, tu scorda tutti i tasti

Mi odi perché ti somiglio e non puoi più scapparti

Che ciò che ti ho fatto io, tu l’hai sempre fatto agli altri

Perché divori tutto fino a divorarti?

Grazie al cielo non mi manchi

E sarò l’ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia

Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma

Che copre d’oro ciò chе hai dentro, la tua insonnia

Il mostro che ti tienе sveglio

Leggi anche Testo e significato di Amore Disperato, Achille Lauro tra il nido e la fragilità di un rapporto

E sarai donna, sarai l’angelo e la gola

La mia tomba, tutti i miei sensi di colpa

La tua bocca che morde e bacia ogni persona

La tua forza, quella di distruggerti da sola

E sarai donna, sarai l’angelo e la gola

La mia tomba, tutti i miei sensi di colpa

La tua bocca che morde e bacia ogni persona

La tua forza, quella di distruggerti da sola

Eri il mio nuovo mondo, eri i miei States

Se la nostra storia è un film, non premere più play

Sento ancora l’eco delle urla, le bugie in delay

Ed ogni torto che ti ho fatto te lo rifarei

Vorrei dirti che ti voglio ancora, ma mentirei

Perché di te ho scordato tutto come in Your Name

Mi hai messo il muso per quella strofa con MACE

Impazzivi se pensavi che fosse per lei

Non saprò mai se cambierai, se cambierei

Sei così piccola e letale, una calibro sei

E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei

Ora non so più chi sei

E sarò l’ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia

Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma

Che copre d’oro ciò che hai dentro, la tua insonnia

Il mostro che ti tiene sveglio

E sarai donna, sarai l’angelo e la gola

La mia tomba, tutti i miei sensi di colpa

La tua bocca che morde e bacia ogni persona

La tua forza, quella di distruggerti da sola

E sarai donna, sarai l’angelo e la gola

La mia tomba, tutti i miei sensi di colpa

La tua bocca che morde e bacia ogni persona

La tua forza, quella di distruggerti da sola

Il significato di Donna

Donna è uno dei singoli contenuti nella deluxe edition di I Nomi del Diavolo di Kid Yugi, dal titolo Tutti I Nomi Del Diavolo. La canzone è stata prodotta da Depha Beat, Junior K & CocoBeatz e chiude la trilogia dell'amore dannato, raccontata attraverso i singoli Lilith ed Eva. La figura femminile questa volta perde il suo mantello, infatti la ricostruzione raccontata dall'autore sottolinea gli aspetti più traumatici della relazione in un vortice di disillusione. Da "Perché ‘sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena, se sono diventato un mostro, tu sei luna piena" a "Perché hai tutto e non ti basta, o forse non ti basti, ti ho in testa come un trauma e voglio liberarmi", Kid Yugi alla fine della prima strofa centra il punto nevralgico del racconto, quando canta: "Mi odi perché ti somiglio e non puoi più scapparti che ciò che ti ho fatto io, tu l’hai sempre fatto agli altri, perché divori tutto fino a divorarti?" Gli aspetti traumatici e tossici della relazione offrono una visione disincatata del passato, in cui la nostalgia viene accantonata quando canta: "Se la nostra storia è un film, non premere più play, sento ancora l’eco delle urla, le bugie in delay ed ogni torto che ti ho fatto te lo rifarei, vorrei dirti che ti voglio ancora, ma mentirei". Il brano, oltre ad offrire una descrizione crudele del partner, invoca anche le conseguenze vissute ambo i lati, dopo la fine della relazione.