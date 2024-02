Testo e significato di Aranciata, Madame ricorda l’adolescenza e una frattura che non si risana Aranciata è il singolo di Madame pubblicato a giugno 2023 dopo l’uscita dell’album L’amore. Ecco il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Madame (ph Andrea Bianchera)

Con il singolo Aranciata Madame quasi sembra spogliarsi fisicamente delle paure del passato: Francesca Calearo, vero nome di Madame, racconta con sensibilità estrema una frattura del passato, di quando era solo "una bimba innamorata". Aranciata era stata spoilerata su Instagram alcuni giorni prima della sua pubblicazione, con il ritornello che aveva entusiasmato il suo pubblico. La canzone è stata pubblicata due mesi dopo l'uscita del suo secondo album, L'amore: un progetto che attraverso le 15 tracce, con coraggio e sensibilità, ha affrontato alcune latitudini del materiale umano, come la sua evoluzione personale. Ecco il testo e il significato di Aranciata.

Il testo di Aranciata

(Ah-ah-ah)

Quella sera, primavera

Ero bimba immacolata

Quella sera la primavera

Di una bimba innamorata

Un segreto ti gonfia le guance

Mi gonfi la faccia di lacrime, ladro di parole

Mi rubi il respiro, mi sembra un addio

Ma io

Io ti tenevo da un dito correndo nel prato

Giocavamo a pallone, bevendo aranciata

Suonavamo canzoni alle feste di Clara

E mi volevi davvero bene?

Se era davvero bene

Perché, perché, perché

Perché domani te ne vai? Mhm-mhm-mhm-mhm

Perché, perché, perché

Pеrché mi ami a metà? Mhm-mhm-mhm-mhm

Non mi lasciare così, non me lo mеrito

Non mi lanciare così, senza rimedio

Mi hai aperto le porte del mare

E mi hai lasciata sola navigare, mhm-mhm-mhm-mhm

Io ti ho gonfiato le tasche di amore e le hai bucate

Non so se di proposito, non penso di proposito

Uno specchio per le allodole le tue commedie plateali

Parla chiaro e dimmi perché te ne vai da me

Il tuo fiume senza margini non è più il mio rifugio

Da quando in quello che immaginavi io non ero inclusa

Trovo pace in una gabbia che non ho aperto a nessuno

Perché dentro c'è un ricordo che deve stare al sicuro

Io ti tenevo da un dito correndo nel prato

Giocavamo a pallone, bevendo aranciata

Suonavamo canzoni alle feste di Clara

E mi volevi davvero bene?

Se era davvero bene

Perché, perché, perché

Perché domani te ne vai? Mhm-mhm-mhm-mhm

Perché, perché, perché

Perché mi ami a metà? Mhm-mhm-mhm-mhm

Non mi lasciare così, non me lo merito

Non mi lanciare così, senza rimedio

Mi hai aperto le porte del mare

E mi hai lasciata sola navigare, mhm-mhm-mhm-mhm

Nel blu, blu

Più giù, farà più male

Tu, tu

Mi devi ancora dire

Perché, perché, perché

Perché domani te ne vai? Mhm-mhm-mhm-mhm

Perché, perché, perché

Perché mi ami a metà? Mhm-mhm-mhm-mhm

Non mi lasciare così, non me lo merito

Non mi lanciare così, senza rimedio

Mi hai aperto le porte del mare

E mi hai lasciata sola navigare, mhm-mhm-mhm-mhm

Il significato di Aranciata

Prodotta da Michelangelo, Aranciata è il primo singolo pubblicato da Madame dopo l'uscita de L'amore ed è entrato a far parte della deluxe del progetto. Un singolo in cui viene toccata con grande sensibilità una frattura del passato, che come ha fatto intendere Madame, sembra raccontare un evento della sua adolescenza. L'immaginario dei campi viene arricchito con figure come "Io ti tenevo da un dito correndo nel prato, giocavamo a pallone, bevendo aranciata", ma nella seconda strofa viene sottolineato poi il buio: la ricerca di sicurezze diventa l'arma con cui l'artista viene colpita. E allora dopo aver "gonfiato le tasche di amore e le hai bucate", Madame rivela che non esiste più fiducia tra sé e il soggetto del brano: "Il tuo fiume senza margini non è più il mio rifugio, da quando in quello che immaginavi io non ero inclusa". Una storia in cui la precarietà emotiva sembra avvolgere il finale, quando Madame canta: "Trovo pace in una gabbia che non ho aperto a nessuno, perché dentro c'è un ricordo che deve stare al sicuro".