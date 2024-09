video suggerito

Tekashi 6ix9ine è stato denunciato dalla sua ex: accusato di abusi sessuali ed estorsione Tekashi 6ix9ine, dopo le aste fallimentari degli scorsi mesi, è stato denunciato dalla sua ex compagna, la rapper Jorgina Lulu Guillermo Diaz, per abusi sessuali ed estorsione.

A cura di Vincenzo Nasto

6ix9ine e la sua ex compagnia, via Instagram

A un mese dall'annuncio di una vicina bancarotta, legata anche all'asta di alcuni dei pezzi pregiati della sua collezione di auto organizzata dall'IRS (Internal Revenue Service), Tekashi 6ix9ine potrebbe affrontare guai peggiori nei prossimi mesi, a causa della denuncia arrivata dalla sua ex partner: Jorgina Lulu Guillermo Diaz, aka la rapper Yailin La Más Viral. La donna infatti, dopo aver annunciato di aver concluso la loro relazione lo scorso agosto, ha depositato una denuncia nei confronti del rapper per abusi fisici e sessuali, oltre ad aver condiviso senza il suo consenso alcune sue foto intime su X, per poi cancellarle. TMZ, il portale statunitense che ha pubblicato anche alcuni passaggi nei documenti presentati da Diaz, si è soffermata anche sui continui tentativi di manipolazione da parte dell'uomo nei confronti della rapper. Secondo Diaz, 6ix9ine l'avrebbe costretta anche a sottoporsi ad alcuni interventi di chirurgia estetica contro la sua volontà.

6ix9ine accusato di aver costretto la donna a sottoporsi a interventi chirurgici

Nei documenti riportati da TMZ, la donna denuncerebbe l'ex partner per averla drogata in più occasioni, abusando sessualmente di lei. Ma nella richiesta di danni presentata al tribunale, che ammonta intorno ai 673mila euro, ci sarebbe anche l'accusa di estorsione, avvenuta mentre Diaz era sotto effetto di stupefacenti. I soldi sarebbero serviti al rapper per sostenere uno stile di vita negli anni condizionato sia dalla sua reclusione, che dall'assenza di pubblicazioni musicali. Oltre al risarcimento, Diaz ha richiesto anche che vengano sequestrate tutti i suoi materiali più intimi, a disposizione del rapper. Raggiunto da TMZ, c'è stata anche la prima dichiarazione di 6ix9ine, che ha sottolineato: "Tutti quei gioielli sono miei, l'auto in cui viaggia l'ho comprata io, l'attico che ha preso nella Repubblica Dominicana l'ho comprato io".

Il ritorno alla musica e il caso analogo in passato con la sua ex a Miami

Non è il primo contenzioso tra 6ix9ine e alcune sue partner del passato, come era accaduto con Rachel "Jade" Wattley. In quell'occasione, nell'agosto del 2022, la donna venne arrestata con l'accusa di violenza domestica a seguito di una lite con calci e pugni a Miami in Florida. Fuori dal ristorante greco Kiki on the River, i toni tra il rapper e la sua fidanzata, allora 25enne si erano alzati, coinvolgendo nella rissa anche altre donne, accorse per aiutare Wattle. Nel frattempo, con il cambio di look spoilerato nelle scorse settimane su Instagram, negli ultimi giorni 6ix9ine è ritornato a pubblicare nuova musica: dopo Wassup, è arrivata la doppia collaborazione con Lenier. Con il cantante cubano, 6ix9ine ha pubblicato Respuesta, 16 milioni di visualizzazioni in 2 settimane e nelle scorse ore El Preso, che caratterizza, anche attraverso il video ufficiale, il racconto del suo periodo in prigione.