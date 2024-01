Taylor Swift non sorride ai Golden Globe, ma The Eras Tour è il film concerto con più incasso della storia Il film concerto sull’Eras Tour di Taylor Swift è quello che ha incassato di più nella storia, mettendosi alle spalle quello di Michael Jackson. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Taylor Swift (ph Amy Sussman/Getty Images)

In queste ore sta facendo il giro della rete un'immagine che ritrae Taylor Swift visibilmente infastidita a seguito di una battuta di Jo Koy, presentatore dei Golden Globe che si sono tenuti la scorsa notte, su di lei e il fidanzato, il giocatore di football americano Keleigh Teller: "La grande differenza tra i Golden Globes e la NFL? Ai Golden Globes abbiamo meno inquadrature di Taylor Swift, lo giuro!" ha detto il presentatore davanti a una Swift per nulla divertita. Eppure, nonostante questo momento meme (la cantante ha bevuto dal suo bicchiere, con un'espressione accigliata) della serata dei Golden Globe, la cantautrice americana ha di cosa essere felice, perché oltre ai numeri da record registrati anche nel 2023, il suo "Taylor Swift: The Eras Tour" è diventato ufficialmente il film con il maggior incasso nella storia del botteghino tra i film-concerto e i documentari.

Il film della cantautrice è risultato prima con oltre 240 milioni di euro guadagnati a livello globale, diventando, appunto, il film con il maggior incasso totale di sempre, togliendo il record dalle mani di "This Is It di Michael Jackson" del 2009 che aveva incassato 261,2 milioni di dollari al botteghino a livello globale. Il film del tour della popstar deve molto al risultato del weekend d'esordio quando incassò 85 milioni di euro (92,8 milioni di dollari) in Nord America e 28 milioni di euro (30,7 milioni di dollari) a livello internazionale per un totale cumulativo di 113 milioni di dollari, rendendolo il debutto più importante di sempre per quanto riguarda i film concerto.

Un risultato che le permise di scavalcare il debutto di "Justin Bieber: Never Say Never" del 2011 che aveva incassato poco più di 65 milioni di euro e diventando il secondo miglior debutto di sempre, in generale, del mese di ottobre, alle spalle solamente di "Joker" che incassò 88 milioni di euro, mentre è anche il settimo miglior debutto del 2023. Uno dei fattori che ha permesso questo risultato ha a che fare con la scelta di distribuzione della cantautrice che ha scelto di evitare la collaborazione con un distributore importante, collaborando direttamente con AMC Theatres, la più grande catena di cinema al mondo, incassando il 57% delle vendite dei biglietti, come scrive Variety. Per chi se lo fosse perso in sala, il film concerto è approdato anche sulle piattaforme di streaming; questo risultato arriva a una settimana dal debutto del tour in Cina dove ha incassato circa 8 milioni dal 31 dicembre a oggi.