Suga dei BTS rischia dai 2 ai 5 anni di carcere dopo un incidente mentre era ubriaco Suga, uno dei membri del gruppo K-Pop BTS, potrebbe rischiare una pena detentiva da 2 a 5 anni, o una multa dai 6mila ai 12mila euro, per esser stato trovato sotto effetto di alcolici dopo un incidente in monopattino elettrico. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

Min Yoon-gi, componente del gruppo K-Pop BTS, meglio conosciuto come Suga, potrebbe rischiare una pena detentiva dopo l'incidente avvenuto negli scorsi giorni a Seul, nel distretto di Yongsan. Il cantante infatti, sarebbe caduto dal monopattino elettrico, mentre stava parcheggiando: secondo il comunicato della Seoul Yongsan Police Station, l'uomo sarebbe stato interrogato e poi sottoposto a un alcol test. L'etilometro ha rilevato una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,227%, significativamente più alta del livello dello 0,08% che giustifica la revoca della patente di guida.

Suga avrebbe poi giustificato l'accaduto con un post su Weverse: "Sono molto dispiaciuto e mi scuso per avervi dato una delusione. Ieri sera, dopo aver bevuto a una cena, sono tornato a casa in sella a un monopattino elettrico. Ho violato il codice della strada perché ho pensato ingenuamente che si trattasse di un breve tragitto". La sua etichetta discografica, la Big Hit Music, ha invece sottolineato in una nota stampa come Suga indossasse il casco durante la caduta, ma anche che quanto avvenuto avrebbe portato a provvedimenti disciplinari: "Ci scusiamo per la delusione causata dal comportamento inappropriato del nostro artista. In quanto lavoratore del servizio pubblico, riceverà un’adeguata azione disciplinare al suo posto di lavoro per aver causato disturbo al pubblico. Faremo maggiore attenzione per evitare che tali incidenti si verifichino in futuro".

A rendere ancora più fitto il reticolo delle possibili accuse a Suga, come riporta il Guardian, la possibilità che il monopattino elettrico avesse subito qualche modifica: la più evidente sarebbe stata la presenza di una sella, che avrebbe poi trasformato il monopattino elettrico in una moto elettrica, capace di superare la velocità massima di 25 Km/h. Secondo le leggi sulla circolazione stradale sudcoreana, infatti, i conducenti in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,2% possono ricevere una multa compresa tra i 6 e i 12mila euro, o una pena detentiva da due a cinque anni.

La guida in stato di ebbrezza su un monopattino elettrico comporta le stesse sanzioni di reati simili commessi alla guida di un'auto. Nel frattempo, a rendere ancora più intricata la situazione, l'impegno istituzionale di Suga, che lo scorso settembre, ha iniziato il suo servizio di leva militare. Rispetto agli altri componenti del gruppo, Suga ha dovuto affrontare un percorso diverso, assegnatogli a causa di un'operazione alla spalla avuta nel 2020. Infatti, il cantante sarebbe stato assegnato a un lavoro d'ufficio: per questo motivo, le sue apparizioni in foto, almeno rispetto a Jin, sono state limitate. Solo lo scorso 28 marzo, invece, il profilo @koreandispatch, una rivista di gossip sudcoreana, ha mostrato le immagini di Suga all'ingresso del campo militare di Nonsan: l'etichetta ha poi spiegato che il cantante avrebbe dovuto comunque sostenere tre settimane d'allenamento prima di ritornare al suo lavoro d'ufficio.

Lavoro d'ufficio che ancora non è concluso, e anche questo potrebbe pesare sulla decisione nei confronti di Suga. Appare abbastanza difficile un'esclusione dal gruppo, ma il rapper potrebbe affrontare un processo molto più intricato per guadagnare la fiducia del pubblico. Nel frattempo, un numero non esiguo di creator di TikTok hanno cominciato a rendere virale un trend in cui si mostravano mentre consumavano alcolici in macchina, una "testimonianza di vicinanza" nei confronti del giovane autore sudcoreano. Una delle fanbase italiane più importanti sui BTS, @italianarmyfamily, ha pubblicato sul proprio profilo una nota stampa in cui sottolinea come gli Army (fandom dei BTS) "non hanno iniziato questo trend e non hanno preso parte ad esso".