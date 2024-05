Stefano Massini aggredito al Salone del Libro di Torino: “Mi hanno gridato: ‘Hitler aveva ragione'”

Aveva appena finito di presentare il suo libro sul Mein Kampf e sull'ascesa del nazismo al 36° Salone del Libro di Torino quando un esagitato ha aggredito Stefano Massini.

Lo ha strattonato per il bavero della giacca e spintonato mentre gli gridava in faccia: “Hitler aveva ragione, voi comunisti senza contraddittorio camuffate la storia e la state riscrivendo. Ma ora finalmente possiamo dire la verità”. Protagonista dell'aggressione è stato un uomo di circa una settantina d'anni, poi allontanato dalla sicurezza del Salone.

A confermare tutto è stato lo stesso scrittore all'Ansa: "Ero in Sala Azzurra al Salone del Libro per presentare alle 17,30 il mio libro Mein Kampf. Sono stato aggredito verbalmente insieme a Danilo Singer che conduceva l'incontro. Poi strattonato e spintonato".

Stefano Massini al Concertone: "Non posso dire antifascista se no mi identifica la Digos"

L'uomo aveva già attaccato Massini prima all'incontro letterario mentre era seduto in prima fila, manifestando il suo disappunto verso lo scrittore e la sua lettura della storia e della figura di Hitler. Ha anche cercato di interrompere la presentazione del libro.

Era un uomo di circa 70 anni – spiega – che al mio arrivo mi fissava e mi seguiva come se volesse dirmi qualcosa. Si è seduto in prima fila. Durante l'incontro ha cominciato a inveire a bassa voce verso di me. Mi diceva ‘comunista, tu vai da Fabio Fazio, vi raccontate le cose senza contraddittorio, Hitler non era cosi come lo descrivi'".