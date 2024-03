Spavento per la star latina Karol G: atterraggio d’emergenza per il suo aereo L’aereo privato su cui viaggiava Karol G è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Karol G (foto di Kevin Winter/Getty Images per The Recording Academy)

Spavento per la cantante Karol G mentre era in volo su un aereo privato che ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza, come riporta l'Associated Press. Il veicolo su cui viaggiava la cantante di QLONA e Provenza, infatti, ha dovuto atterrare all'aeroporto di Los Angeles giovedì sera e stando a quanto riferito da KABC-TV l'aereo è atterrato all'aeroporto di Van Nuys intorno alle 21:00 e pare che non ci siano stati infortuni se non tanta paura causato dal fumo che è stato segnalato in cabina di pilotaggio mentre il velivolo era in volo e sull'aereo oltre alla cantante colombiana c'erano altre 15 persone.

Stando a quanto riporta ABC7 l'aereo – che è personalizzato grazie alla decorazione del cuore di filo spinato che la cantante si è tatuata sul braccio – è decollato dall'aeroporto di Burbank giovedì sera con 16 persone a bordo, volando verso est, ma quando ha raggiunto il Cajon Pass il pilota ha segnalato il problema in volo e così l'aereo è atterrato regolarmente all'aeroporto di Van Nuys intorno alle 21 accolto, a terra, dall'equipaggio d'emergenza. I giornali locali scrivono che non è chiaro quale sia il motivo per cui la cantante si trovasse a Los Angeles visto che, attualmente, è impegnata con il tour "Mañana Será Bonito" in America Latina.

La prossima data del tour è quella di questa sera i Guatemala e non si sa se questa emergenza avrà un impatto sul concerto. Karol G è una delle stelle della musica latina internazionale con un palmares di vittorie già importante, infatti può vantare un Grammy, cinque Latin Grammy e quattro premi Billboard, riuscendo a infrangere il record come l'artista donna latina ad aver debuttato in testa alla classifica americana Billboard 200 con Mañana Será Bonito. La cantautrice colombiana, inoltre, sarà premiata ai Billboard Women in Music Awards il prossimo 6 marzo.