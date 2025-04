Problemi per Lady Gaga al Coachella, il microfono si rompe: “Almeno sapere che canto dal vivo”

video suggerito

Lady Gaga con due microfoni diversi al Coachella 2025

"Almeno sapete che canto dal vivo", Lady Gaga prende bene il problema al microfono che ha rovinato per qualche secondo l'esibizione del venerdì sera della seconda settimana al Coachella, il Festival americano che si sta tenendo in California e di cui la popstar è una delle headliner. Durante Abracadabra, seconda canzone del set previsto per il festival nel deserto, infatti, il microfono di Lady Gaga ha avuto un problema, prima ha gracchiato e poi si interrompeva continuamente, mentre la cantante eseguiva la propria coreografia, e la voce della cantante a volte spariva completamente, coperta completamente dai cori.

La cantante, comunque, non si è data per vinta, ha continuato a cantare e quando è scesa verso il centro del palco ha cambiato al volo il microfono, sostituendo quello a cuffia con uno a mano mentre nell'altra aveva un bastone, riuscendo a portare a termine la coreografia. Lady Gaga, infatti, era sospesa in alto sul palco, seduta in cima a una struttura fatta a gabbia, che era stata pensata per riprodurre la gonna di un vestito. Questo è stato il motivo per cui non ha potuto cambiare il microfono finché non è scesa dalla struttura e le hanno potuto dare un microfono manuale.

La cantante di Mayhem ha tenuto quel microfono per tutto il resto di Abracadabra e per la canzone successiva, Judas, mentre è tornata al microfono a cuffia quando ha attaccato Scheiße, ma i problemi sono continuati ancora per un po' perché l'audio non era nitido e solo con Garden of Eden tutto è tornato alla normalità.

A un certo punto, poi, mentre il set si è fatto più intimo, Gaga si è seduta al pianoforte e ha voluto scherzare coi fan sul malfunzionamento che era avvenuto precedentemente: "Grazie mille per aver cantato e ballato per tutta la notte – ha detto la cantante alle migliaia di fan che erano arrivati per vederla -. Mi dispiace che il mio microfono si sia rotto per un secondo… almeno sapete che canto dal vivo. Credo che tutto ciò che possiamo fare è dare il massimo e stasera vi darò sicuramente il massimo"