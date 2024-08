video suggerito

Perché Al Bano ha cantato durante le finali di Judo alle Olimpiadi di Parigi 2024 Al Bano è stato protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 cantando Felicità durante le finali di Judo a cui è legato da anni in maniera ufficiale.

A cura di Francesco Raiola

Al Bano canta alle Olimpiadi

Ha destato molta curiosità la presenza di Al Bano alle Olimpiadi di Parigi 2024, non tanto per il fatto che il cantante di Cellino fosse presente agli incontri – abbiamo visto tanti vip tra gli ospiti, come, per esempio, Marco Mengoni – ma proprio perché Al Bano è stato protagonista cantando durante le finali del judo dove l'italiana Alice Bellandi ha vinto la medaglia d'oro nella categoria 78 kg. Al bano sta girando la Capitale francese, e facendo incontri particolari, come quello con il rapper americano Snoop Dogg, già incontrato in altre occasioni, come ha scritto lui stesso su Instagram, ma durante la giornata di ieri ha anche intrattenuto il pubblico esibendosi in Felicità.

Il legame tra Al Bano e il Judo

Ma cosa lega il cantante con il judo? Al Bano è, da qualche anno, l’ambasciatore nel mondo della IJF, la International Judo Federation a cui ha dedicato anche un Inno che canta durante le manifestazioni, come successo per il mondiale che si è tenuto a Budapest nel 2017, a cui ha partecipato – seppur in misura minore rispetto al previsto – Vladimir Putin. Il cantante è diventato ambasciatore grazie all'amicizia che lo lega al presidente internazionale il romeno ed ex judoka Marius Vizer, come spiegò lo stesso cantante in un'intervista alla Gazzetta dello Sport proprio durante il famoso mondiale ungherese.

L'inno del judo scritto dal cantante

In quell'occasione, infatti, Al Bano spiegò: "Mi ha voluto conoscere qualche anno fa perché era appassionato di una mia canzone che si intitola ‘Libertà' e da lì è cominciata quest'amicizia. Poi mi ha proposto di diventare ambasciatore del judo. Quando ho sentito la musica dell’inno della federazione mi è piaciuta molto. Allora l’ho portata a Minellomo (autore di testi e musicista, ndr) e abbiamo composto il testo che ho cantato oggi". E durante l'Olimpiade, quindi, non poteva mancare, cantando una delle sue canzoni più famose e amate in Italia e all'estero.

L'emozione di Al Bano alle Olimpiadi di Parigi

Su Instagram, il cantante di Cellino San Marco ha scritto: "Una abbuffata di: FELICITÀ ! Penso che in qualche modo allieti la giornata ✌️😄 Dai giochi olimpici di Parigi e dall’arena della International Judo Federation un grande abbraccio… e tanto sport, fa bene alla salute". Per quanto riguarda la foto con Snoop Dogg, Al Bano ha scherzato, nella didascalia, scrivendo: "2 opposti musicali, @snoopdogg ed io, ci siamo conosciuti durante le gare di Judo a Parigi per i giochi olimpici e mi ha detto di essere nato a Corleone… Ovviamente io non ci credo e so perché ma anche lui lo sa! Comunque, simpaticissimo".