Patrick Zaki, cancellata la presentazione del suo libro a Torino per le sue dichiarazioni su Israele Dopo le polemiche sul commento di Patrick Zaki sul primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, salta la presentazione del suo libro al Sermig-Arsenale della Pace di Torino.

A cura di Vincenzo Nasto

Nell'ambito del programma di Aspettando il Salone, l'attivista Patrick Zaki, autore dell'autobiografia Sogni e illusioni di libertà (La Nave di Teseo), non presenterà più il libro al Sermig-Arsenale della Pace di Torino, il prossimo 17 ottobre a causa delle parole di Zaki sul conflitto tra Israele e Hamas. Nelle scorse ore, lo stesso Sermig, in una nota stampa, aveva dichiarato: "L'Arsenale della Pace di Torino da 40 anni è una casa sempre aperta alle tante situazioni che bussano alla porta, in dialogo con persone di ogni orientamento, cultura e religione. Con questo spirito, settimane fa, avevamo accolto la richiesta del Salone del Libro di uno spazio per la presentazione dell'ultimo libro di Patrick Zaki".

L'annuncio in una nota stampa del Sermig, dopo i commenti su Netanyahu

L'autore infatti, a poche ore dalla strage provocata da Hamas lo scorso 7 ottobre, aveva definito "un serial killer" il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. Sembra che sia stata proprio questa posizione pubblica di Zaki sul conflitto tra Israele e Palestina il motivo per l'annullamento dell'evento: "Le condizioni però sono cambiate. Alla luce degli avvenimenti degli ultimi giorni, crediamo non più opportuno confermare la disponibilità ad ospitare tale incontro che rischierebbe di alimentare ulteriori polemiche, divisioni e strumentalizzazioni". L'autore, che domani 13 ottobre, pubblicherà la sua autobiografia Sogni e illusioni di libertà, sarà comunque a Torino il 17 ottobre, ospite a a Hiroshima Mon Amour dalle ore 18.30 con Conchita Sannino di Repubblica e Alba Bonetti, presidente di Amnesty International.

Il secondo incontro saltato, dopo quello con Fabio Fazio a Che tempo che fa

Il tour continuerà a Bologna per poi arrivare a Napoli, il prossimo 19 ottobre, al Teatro Mercadante. Nel frattempo, l'incontro al Sermig – Arsenale della Pace di Torino, non è l'unica presentazione dell'autobiografia saltata per Zaki nelle scorse ore. Infatti, l'attivista egiziano non sarà più ospite della puntata di apertura di Che tempo che fa, in onda domenica prossima sul Nove, come in precedenza annunciato. Qui le parole di Fabio Fazio, riportate da Ansa: "Siccome è scoppiata la guerra in Israele ho cambiato la prima puntata, sto facendo una puntata ovviamente su Israele e Palestina e ho chiesto la cortesia a Elisabetta Sgarbi di spostare di una o due settimane il libro di Zaki".