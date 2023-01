Oltre 400mila visitatori nei musei italiani per le aperture natalizie: primo il Pantheon Sono stati registrati 400.353 accessi nei musei dal Ministero della Cultura durante le aperture straordinarie del 26 dicembre 2022, l’1 e il 2 gennaio 2023.

A cura di Cristina Somma

Turisti al Pantheon di Roma (LaPresse)

Sono 400.353 gli accessi registrati nei musei dal Ministero della Cultura durante l'apertura straordinaria nei giorni festivi del 26 dicembre 2022, l'1 e il 2 gennaio 2023. I siti più visitati sono stati quelli della Capitale. Seconda la Campania. Il Pantheon è in testa con oltre 60.803 visitatori, seguito dal Colosseo che ne ha raggiunti 38.360 e dal Foro Romano e Palatino che si posiziona terzo con 28.830. Il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo ha raggiunto i 15.152 visitatori, mentre la Galleria Borghese ne ha contati solo 5.416. Il Parco Archeologico di Pompei si posiziona quarto nel report del ministero dei Beni Culturali con 21.213 visite durante le feste. Molti di più del vicino parco archeologico di Ercolano che invece ne conta solo 3.991.

Numeri da record anche in Campania che ha ospitato alla Reggia di Caserta 10.329 persone e 8.157 a Castel Sant'Elmo che ospita anche il Museo del Novecento di Napoli. Solo sei visite in meno al Palazzo Reale di Napoli progettato da Domenico Fontana, residenza dei viceré fino al 1734, anno in cui Carlo di Borbone diventò re e ne fece la sua sede partenopea. Meno frequentati dai turisti sono stati il Museo Archeologico e la Certosa di San Martino che nei giorni festivi del 26 dicembre, l'1 e il 2 gennaio hanno ospitato rispettivamente 6.351 e 5.252 visitatori. Il Parco Archeologico di Paestum e Velia, in provincia di Salerno invece ne ha registrati 4.296 nonostante Paestum fosse tra le candidate di Capitale Cultura 2023 prima che venissero elette Bergamo e Brescia. Ultimo nel report tra i siti culturali campani che hanno raggiunto record nei giorni festivi con apertura straordinaria è il Museo di Capodimonte con 3.716 visitatori. Il Museo di Capodimonte era la tenuta di caccia del re Carlo di Borbone ed è all'interno del Real Bosco di Capodimonte progettato da Ferdinando Sanfelice nel ‘700. La sua realizzazione comincia nel 1742 e termina l'anno successivo. Si estende per 134 ettari e oggi conta oltre 400 diverse specie vegetali.

“L’impegno – ha commentato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano – per tenere aperti i grandi musei e parchi archeologici nei giorni del 26 dicembre, 1 e 2 gennaio è stato premiato da una grande partecipazione di pubblico. È bello – ha proseguito – vedere tanta gente che corre ad apprezzare le opere della nostra nazione. Ringrazio il personale per questo sforzo. Tutto questo ci spinge a far sempre meglio con una svolta in termini qualitativi nell’offrire servizi sempre più moderni ed efficienti. Spenderemo bene e rapidamente quelle risorse che il PNRR mette a disposizione per migliorare il sistema museale”.

Parco del Museo di Capodimonte. Napoli.

Tra i menzionati nel report anche i siti culturali fiorentini come La Galleria degli Uffizi in cui è contenuto il celebre museo cinquecentesco che ospita, tra le tante, le più celebri opere di arte rinascimentale, e lo storico Giardino di Boboli che si estende alle spalle di Palazzo Pitti, progettato per la famiglia dei Medici e aperto ai visitatori dal 1766. Il museo ha raggiunto nei giorni festivi i 20.848 visitatori, mentre il giardino ne ha registrati 13.733. Circa mille visitatori in meno per la Galleria dell'Accademia di Firenze che ha registrato 12.088 accessi, mentre gli ultimi siti culturali fiorentini presente nel report del Ministero dei Beni Culturali sono i Musei del Bargello e le Cappelle Medicee che hanno registrato 4.429 accessi.

Numeri da record anche per Torino, con i suoi Musei Reali che hanno registrato 7.564 visite. Il polo mussale è stato costituito nel 2016 e comprende il Palazzo Reale, i Giardini Reali, la Biblioteca e l'Armeria Reale, la Galleria Sabauda, il Museo Archeologico, il pian terreno di Palazzo Chiablese e la Cappella della Sacra Sindone. Superano i 4mila visitatori invece il Palazzo Ducale di Mantova, la Rocca Demaniale di Gradara nelle Marche e il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare a Trieste. Il Complesso Monumentale della Pilotta, situato nel centro storico di Parma, infine, ha superato i 3.00 visitatori.