Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti 2022: le migliori frasi da dedicare Oggi, 5 ottobre, si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, la festa organizzata per la prima volta nel 1994 dall’Unesco per l’istruzione paritaria.

Oggi, 5 ottobre, si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, la festa organizzata per la prima volta nel 1994 dall'Unesco, l’agenzia delle Nazioni Unite che promuove l’istruzione, la scienza e la cultura. L'obiettivo dell'iniziativa era commemorare la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’UNESCO sullo status di insegnante, definita nel 1966. Il 5 ottobre diventa quindi un memoriale per riflettere sui diritti e le responsabilità dei docenti, in quanto figura centrale nella formazione della nuova generazione di vite. Anche Google ha deciso di celebrare la giornata con un doodle particolare, che ripropone l'ambiente festivo-scolastico. Nell'ottica della Giornata mondiale degli insegnanti, bisogna anche ricordare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, che fu adottata dalle Nazioni Unite nel 2015 con l’obiettivo di promuovere un’istruzione di qualità, inclusiva e paritaria.

Le frasi per celebrare la giornata mondiale degli insegnanti il 5 ottobre 2022

È arrivato il momento di dedicare una frase, un pensiero, a uno dei docenti a cui siamo particolarmente affezionati e che nel nostro percorso scolastico hanno contribuito alla nostra crescita. Un piccolo regalo per tutti gli anni in cui trascorsi assieme. Ecco qui 10 frasi da dedicare al tuo insegnante preferito:

A noi professori capita una cosa spaventosa: i nostri ragazzi non invecchiano mai, vengono qui giovani e se ne vanno che sono ancora giovani. E noi? Noi invecchiamo al posto loro. (La scuola)

Conviene all'umanità di un maestro, mettere i propri discepoli in guardia contro se stesso. (Friedrich Nietzsche)

D'altra parte ho sempre pensato che la professione dell'insegnante non sia e non debba essere un mestiere per chiunque: una comunità civile dovrebbe pure saperlo. (Paolo Crepet)

È dovere degli insegnanti dirigere i pensieri e la prospettiva così come formare il carattere dei loro studenti. (Haile Selassie)

Non basta, infatti, essere laureati in fisica per insegnare fisica o essere laureati in lettere per far amare gli autori classici, occorre anche una preparazione pedagogica. […] La libertà di insegnamento è una bella cosa, ma non «insegnare a insegnare» mi pare una follia senza giustificazioni. (Piero Angela)

Voglio avere come maestri quelli che mi piacerebbe fossero miei padri. (Agasicle)

Il Maestro apre la porta, ma tu devi entrare da solo.” (proverbio)

Sono grato a mio padre per vivere, ma al mio maestro per vivere bene.” (Alessandro Magno)

